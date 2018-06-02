盧廣仲化身帥氣輕熟男 被拱金曲紅毯第一帥

盧廣仲今晚在高雄開唱。(添翼提供)

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盧廣仲今晚在高雄開唱。(添翼提供)

盧廣仲今年以〈魚仔〉一曲，入圍本屆金曲獎四項大獎，去年他入圍金曲時舉辦「有功慶功，無功療傷」趴，今年再度宣布開趴，門票6日晚上開賣，詳上添翼網站。他開心說：「又有理由可以跟大家在夏天見面，歡迎大家一起熬夜聽我唱歌。」至於入圍四獎最想拿哪個獎，盧廣仲笑說：「可不可以全都拿。」

盧廣仲2日晚上在高雄舉辦春季巡迴演唱會最終場，爸媽也特地前來欣賞。高雄站以爵士為主題，他身穿白色襯衫和黑褲，打著領帶以帥氣輕熟男的時尚造型登場，也有不少歌迷力拱他今年成為金曲紅毯第一帥，讓他笑開懷。他昨以改編爵士版的〈早安晨之美〉開場，融合搖滾、電音嘻哈、爵士等多元音樂風格，將〈我愛你〉、〈慢靈魂〉等經典歌曲，融入許多爵士風格。

他還首度翻唱〈You Are the Sunshine of My Life〉、〈Isnt She Lovely〉等串燒組曲，接著又彈奏爵士吉他配上小號，詮釋爵士風格的歌曲〈幾分之幾〉，連輕快的〈OH YEAH!!!〉都變成爵士鋼琴的版本，為春季巡迴台灣場劃下完美句點。

他也感性說：「入行十年覺得自己很幸運，因為很幸運，才要一直唱歌給大家聽。」而盧廣仲繼新加坡、香港、台北、台中、高雄站後，接下來他將繼續前進東京、美國東西岸開唱。

(中時 )

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