盧廣仲化身帥氣輕熟男 被拱金曲紅毯第一帥

盧廣仲今晚在高雄開唱。(添翼提供)

盧廣仲今年以〈魚仔〉一曲,入圍本屆金曲獎四項大獎,去年他入圍金曲時舉辦「有功慶功,無功療傷」趴,今年再度宣布開趴,門票6日晚上開賣,詳上添翼網站。他開心說:「又有理由可以跟大家在夏天見面,歡迎大家一起熬夜聽我唱歌。」至於入圍四獎最想拿哪個獎,盧廣仲笑說:「可不可以全都拿。」

盧廣仲2日晚上在高雄舉辦春季巡迴演唱會最終場,爸媽也特地前來欣賞。高雄站以爵士為主題,他身穿白色襯衫和黑褲,打著領帶以帥氣輕熟男的時尚造型登場,也有不少歌迷力拱他今年成為金曲紅毯第一帥,讓他笑開懷。他昨以改編爵士版的〈早安晨之美〉開場,融合搖滾、電音嘻哈、爵士等多元音樂風格,將〈我愛你〉、〈慢靈魂〉等經典歌曲,融入許多爵士風格。

他還首度翻唱〈You Are the Sunshine of My Life〉、〈Isnt She Lovely〉等串燒組曲,接著又彈奏爵士吉他配上小號,詮釋爵士風格的歌曲〈幾分之幾〉,連輕快的〈OH YEAH!!!〉都變成爵士鋼琴的版本,為春季巡迴台灣場劃下完美句點。

他也感性說:「入行十年覺得自己很幸運,因為很幸運,才要一直唱歌給大家聽。」而盧廣仲繼新加坡、香港、台北、台中、高雄站後,接下來他將繼續前進東京、美國東西岸開唱。

