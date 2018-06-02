慎入！鯨魚擱淺死後解剖 腹中清出8kg塑膠袋

2018年06月02日 22:32 中時電子報 盧伯華

從解剖鯨魚腹中清出的塑膠袋五花八門。（圖／泰國網）

據泰國華人媒體《泰國網》報導，泰國安達曼海域最近發現一條擱淺的虛弱鯨魚，經研究人員搶救多日後死亡，研究人員解剖鯨魚調查死因時發現其胃中竟有80多個各型塑膠袋，塑膠袋總重高達8公斤。進行搶救與解剖的研究人員事後在臉書上表示，「這是解剖經驗中令她最傷心的一次」，就是人類隨手丟棄的塑膠袋殺死了鯨魚。

圖中正是從這條鯨魚腹清出的塑膠袋，怵目驚心。（圖／泰國網）

《泰國網》引用《新泰日報》的消息稱，5月28日17:00左右，泰國安達曼海域自然資源發展研究中心接到漁民通報稱，在宋卡府Chana縣的某潛灣中發現一條被困的鯨魚，中心人員立刻趕往現場查看，發現被困在潛灣中的是一條4.5米長的短肢領航鯨（Globicephala macrorhynchus），這條鯨魚身體虛弱、無法自己游泳，工作人員用簡易的支撐工具把它維持在一定的水深處以防它沉入水底。

看到這麼多塞在鯨魚中的塑膠袋，讓人感受到鯨魚死前經歷了一段極為痛苦的折磨。（圖／泰國網）

報導說，經研究人員進一步檢查發現它的下嘴唇、尾部分別有5厘米深、10厘米深的傷口，驗血後發現鯨魚體內的血糖含量較低、有疑似細菌性肺炎引起的發炎症狀，之後工作人員把鯨魚轉移到另一個海灣中以便接受治療，期間工作人員和獸醫一直守在鯨魚旁邊。

這些人類廢棄的塑膠袋就這樣塞在鯨魚的消化器官中。（圖／泰國網）

直到6月1日傍晚，鯨魚的狀況惡化，反胃吐出5個黑色塑料袋後死亡，獸醫解剖鯨魚後在它的胃中發現了80多個塑料袋，約8公斤！令人震驚！負責解剖的獸醫在個人FB上發文稱，這次解剖經驗是令她最傷心的一次，但這條鯨魚分明就是死於人類之手！

(中時電子報)