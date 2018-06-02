面對愛情像隻鬥雞 張立昂招認「男人很幼稚」

2018年06月02日 22:57 中時 洪秀瑛

張立昂與子閎在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》劇中互下戰帖，兩人從陸地戰到海上，在公主郵輪上游泳一拚勝負，張立昂笑說「男人很幼稚」，特別是面對愛情的時候，就像一隻鬥雞，想證明誰比較強，是好勝心作祟吧，「其實女生也會吧，知道有對手競爭時，一定會捍衛主權」。

張立昂說自己以前愛賽車，只要有女生在場就會很在意勝負，即使是與好友一起比還是會較勁，他記得當時挑戰太刺激，拚完都暈了，總之目的就想在女生面前證明「我是群龍之首」，子閎也認為其實男人不管到多老，只要一群男人聚在一起就會瞬間變得超幼稚。

這次張立昂與子閎游泳較勁的戲是在公主郵輪17樓船頭拍攝，張立昂前兩天都沒好好的吃，雖穿防寒衣拍攝，但肌肉線條還是非常重要，開拍前，子閎隨時隨地拚命拉單槓，張立昂為線條連倒立都做，「水裡能見度又不高，還是會想要身材看起來很健美」，葉星辰笑說「他們好拚，沒想到都是為我」。

整晚拍攝超過6小時，由於游泳池是在冷氣房中，穿著防寒衣還是會直打顫，好在旁邊有溫水按摩池，他們一沒拍就跳到熱池中。一整晚拍下來的感覺就是暈暈暈，因為海浪不斷打著船身，連游泳池都有波浪。張立昂表示，跟子閎這場戲很好玩，雖然很冷淡還要面帶笑容將他當成對手，好像都是為了葉星辰，但事實是只要他們一在按摩池中就愛講她壞話，想想怎樣整她，名副其實是戲內對手，戲外聯手。

(中時 )