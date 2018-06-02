為何逐漸對民進黨失望？ 兩字道盡高雄民眾心酸

2018年06月02日 23:07 中時電子報 黃麗蓉

農產品價格下跌，高雄農民掛起「民進黨不倒、農民不會好」布條表達不滿。 (翻攝自中評網)

近日高雄餐廳和農民接連掛出「民進黨不倒，經濟不會好」、「民進黨不倒、農民不會好」布條表達對民進黨執政的不滿。時事評論員江岷欽指出，民粹退潮了，民生問題就見真章了。10幾年來，從謝長廷到陳菊，高雄人對民進黨也只有兩個字形容，就是：夠了！

江岷欽指出，握有權力的人，如果只是念茲在茲都在自己身上，而忽略從人民手中暫借的權利，這樣的執政在台灣政壇注定會失敗，過去的國民黨如此，現在民進黨也是一樣。高雄號稱民進黨的大票倉，不過，高雄也成了眾多政客的跳板，政客無心施政讓民眾失望。

江岷欽表示，現在由於兩岸緊張的關係，陸客不來了，兩岸經貿也減少了，過去陳菊曾經兩三度到大陸推銷高雄觀光、農產品，如今這些幾乎已是昨日黃花、過往雲煙。民眾會想，你過去拿選票騙我們、兩岸會比較和平、互利雙贏；現在拿到權力了，陳菊就算到蔡英文身邊，一樣沒發揮作用，不是嗎？所以不管是陳菊、民進黨也好，不僅欺騙高雄，更虧欠高雄。所以民眾掛出「民進黨不倒，經濟不會好」、「民進黨不倒、農民不會好」布條其來有自。

江岷欽在《海峽衛視》節目點出，這跟民粹沒關係，這是民生的問題，過去民進黨是靠民粹起家，把民生當成民粹夾帶的附屬品，民粹退潮了，民生問題就見真章了！因此農民、餐廳、勞工，未來還會有更多中小企業，對民進黨提出更大的質疑，看來民進黨的執政，沒有最壞、只有更壞，已是毋庸置疑的事實。

(中時電子報)