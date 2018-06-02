A-10鬥不過中俄防空網！美軍還是要靠F-35

美國空軍A-10攻擊機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

美國軍事雜誌說，A-10疣豬攻擊機恐怕無法適應中國和俄國的高階戰鬥，因為它突破不了他們具備電子戰能力的防空系統，也就是說，它只能在中低階的威脅環境生存下來。因此美國空軍可能要重新考慮，幫F-35戰機多買些強度夠的機翼來替換，以便在歐洲戰區的高階戰鬥中，能夠取代A-10中隊，支援近距離空中作戰的能力。

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根據《國家利益》(The National Interest)報導，由於美國空軍擔心，如果將A-10攻擊機部署到東歐和土耳其境內，俄軍和敘軍都擁有強大的野戰防空系統，A-10恐怕會招架不住。因為以俄羅斯的防空力量來說，A-10恐怕接近不了俄國陸戰隊的步兵旅。如果真的發生與俄國和中國的軍事對抗，美軍恐怕還是要派出F-35B才能與他們對抗。

此外，文章認為，F-35B的最大優勢在於每天可以飛行4次。因此，如果美軍派出4架F-35B戰機，並且每天飛4次的話，就有可能摧毀1個俄羅斯坦克裝甲旅。因此，美國空軍可能必須考慮，以機翼足夠堅強的F-35B戰機，取代A-10疣豬攻擊機的戰鬥位置。

由於A-10攻擊機的原始設計就有所限制，它的航電設備偏弱，缺乏電子對抗力，也就是說，它是一架設計成日間攻擊的戰鬥機。但是俄羅斯的山毛櫸防空飛彈的射程很遠，反應速度很快，A-10已經無法應付這種新型的野戰防空系統。

但是由於F-35B戰機將會先供應給海軍陸戰隊使用，因此美國空軍恐怕短期內，仍無法讓A-10攻擊機退役。

(中時電子報)

文章來源：Russia Would Destroy the A-10 Warthog in a War. The F-35B Could Take Its Place.

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