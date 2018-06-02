王陽明計畫成立基金會 挑戰拍紀錄片跟大白鯊親密接觸

王陽明出席擔任「世界海洋日公益大使」。

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中時
新光三越劉淑真經理（左起）、海洋拉娜品牌總經理Yilin、公益大使王陽明、台灣雅詩蘭黛集團執行董事總經理、主持人艾力克斯合影。
王陽明簽下減用塑膠吸管協議書。

王陽明跟老婆蔡詩芸喜歡跑到海邊玩，同樣重視海洋生態，有計畫成立環境保護基金會，其中王陽明曾在菲律賓執行拯救海龜蛋行動，提議設立復育小海龜生態區，也因為當地人食用海龜，他更建議不吃海龜，復育後可創造觀光價值，但被打槍，稱他不是專家，也因此有了想要上課考證照當專家的念頭。

王陽明想要回去上課，但也因為演戲工作多，掙扎兩難全，「海洋跟藝術我都很喜歡，很難平衡，成立基金會的部分可能要多靠老婆了。」他即將飛上海和《七月與安生》的電影團隊合作拍電影，演員有馬思純、鍾楚曦，是一部愛情悲劇電影，預計1個月；接著要拍一部戲劇，預計拍攝3個月。

等手邊兩個作品拍攝結束，王陽明就要去墨西哥拍攝一部有關大白鯊的紀錄片，會有這樣的念頭是因為他之前在宜蘭衝浪時，曾有釣客「不小心」釣起2隻6公尺的大白鯊，而且兩隻母鯊都懷孕，讓他震驚，「到時候我想拍攝不在籠子裡接觸大白鯊。」他自己接觸過不下100隻鯊魚，感受到鯊魚更怕人類，強調若足夠了解鯊魚，其實鯊魚是不會亂咬人的。

(中時 )

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