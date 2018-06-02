非洲馬拉威首富坦言 蜜兒餐拯救無數生命

2018年06月02日 23:24 中時 吳娮翎

蜜兒餐工廠。（吳娮翎攝）

蜜兒餐工廠內的運作狀況。（吳娮翎攝）

蜜兒餐工廠目前產能仍有進步空間。（吳娮翎攝）

目前馬拉威2500位農民提供蜜兒餐所需成分。（吳娮翎攝）

NU SKIN跟餵養兒童基金會合作，提供蜜兒餐給1386個社區兒童關愛中心。（吳娮翎攝）

3到5歲的小朋友在幼稚園就可以吃到蜜兒餐。（吳娮翎攝）

社區兒童關愛中心除了提供食物，也會教育小孩，以及推廣用水衛生觀念。 （吳娮翎攝）

非洲馬拉威是世界上最貧困的國家之一，3分之1的人民活在飢餓之中，也因此受到國際矚目，各界國際組織紛紛伸出援手，NU SKIN從2002年開始與當地慈善家拿破崙・容貝合作，本報獨家專訪馬拉威首富拿破崙・容貝。

拿破崙・容貝表示，馬拉威目前的狀況靠國際與民間救援，多數的馬拉威有錢人都比較自私，最多就是捐錢，但是沒有更多改變，而政府無所作為，人民對政府感到失望，而馬拉威人認為，孩子是上帝的祝福，生死有命，因此節育概念難以推行，一個家庭平均會有5到6個小孩。

2002年至今，NU SKIN善的力量基金會，已經運行有16年之久，問及當時的孩子現況？拿破崙・容貝說，那些孩子應該就跟一般人一樣平凡長大，他也特別感謝NU SKIN長年來的救助，在馬拉威拯救了無數的生命。

NU SKIN除了與拿破崙・容貝在馬拉威推行蜜兒餐計畫，也與供養兒童基金會（Feed the Children）合作，透過基金會提供蜜兒餐給1386個社區兒童關愛中心，讓3到5歲孩童可以吃到蜜兒餐，在馬拉威總共有1萬間的社區兒童關愛中心，其中有13%因蜜兒餐受惠，餵養超過13萬個小孩。 現今96%的社區兒童關愛中心擁有自己的建築物，除了提供孩童食物，也提供教育、衛生習慣推廣。

除此之外，NU SKIN也實施馬拉威希望種子計畫，每賣一瓶EPOCH身體乳，就會提撥0.25美元來支持希望種子計畫，購買及種植了3萬棵樹，像是猴麵包樹（猢猻樹）、番石榴、酪梨等經濟作物，並提供給125社區7500戶的貧困家庭，改善他們的生活。

(中時 )