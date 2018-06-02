美陸軍M4卡賓槍重大故障 未扣扳機就擊發

M4A1卡賓槍是美國陸軍與陸戰隊的共通武器。(圖/柯特)

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中時電子報

一名美國士兵拿著自己的M4A1卡賓槍自拍的一段影片，他把槍的模式切換桿扳到半自動（SEMI）或全自動發射（AUTO）之間，結果就擊發了。美國陸軍視為槍支的重大故障，將要全面檢視同系列槍系是否也有同樣問題。

美國陸軍時報(army times)報導，這個問題最早是在3月份被發現，一名肯塔基州諾克斯堡(Fort Knox)的士兵以手機紀錄他所發現的步槍問題，他發現如果勉強把切換桿(selector switch)擠在半自動模式與全自動模式之間，步槍就有可能在不觸及扳機的情況擊發。影片傳開後，美國陸軍後勤司令部發言人史拉迪．沃爾特斯(Slade Walters)說，這個情況並不常見，也沒有傳出人員傷亡事件。不過後勤司令部將會檢查同類型槍支，並發布安全信息。

一名士兵將模式選擇桿扳到半自動(SEMI)與自動(AUTO)之間，M4就擊發了。(圖/柯特)

後勤司令部在諾克斯堡現場檢測時，確實發現3把步槍有相同的故障，到了4月16日，後勤司令提出第2項信息，表示類似故障不僅出現在M4A1，也可能在M16系列步槍。而且在丘面清查後，有881支 M4A1卡賓槍會出現意外擊發的情況。

M4A1是M16步槍的短管輕量改良型，是美國陸軍與陸戰隊的主要步兵武器，就以美國陸軍為例，已經有26萬把在使用。然而陸軍與陸戰隊都有替換它的打算，原因是擔心射程與貫穿力不足。在意外擊發的事件曝光後，將會加快陸軍與陸戰隊尋找替代槍系的流程。

目前美國陸軍還在開發下一代自動步槍，稱為NGSAR計劃。可能會改變子彈口徑、彈藥設計和其他關鍵特徵，最終完全取代M4 / M16槍系。

至於陸戰隊，已經決定購買德國黑克勒-科赫(Heckler & Koch,H&K)的M27步槍做為下一代武器，不但取代M4/M16，連同M249班用機槍也一併取代。

(中時電子報)

文章來源：This malfunction has the Army inspecting its M4s and M16s

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