上海台協台北徵才反應熱烈 首日1.5萬青年入場求職

上海市台灣同胞投資企業協會2日在台北市和平籃球館舉行第2屆徵才博覽會，共有120家台資企業提供超過1700個職位。圖為民眾到聯新國際醫療集團攤位諮詢、求職。（圖／中時陳信翰攝）

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中時電子報

第二屆上海台資企業台北徵才博覽會今天正式展開，台北的求職青年反應相當熱烈。據主辦單位初步統計，全天累計入場求職者15800餘人次，較去年首屆博覽會增長近50%，現場和網上收到簡歷也超過6000份。

據新華社報導，這次上海市台灣同胞投資企業協會在台北以「世界的上海，築夢的舞台」為主題舉辦第二屆徵才博覽會，為台灣青年赴滬就業提供機會。今年共有120餘家在滬台資企業提供1900多個工作崗位，產業涉及教育培訓、金融投資、連鎖服務、智能製造、食品加工和文創設計等多個領域，崗位類型包括管理、專業技術和綜合服務等。

報導說，初步統計全天累計入場求職者15800餘人次，較去年首屆博覽會增長近50%，現場和網上收到簡歷逾6000份。

上海市台資企業協會會長李政宏表示，今年2月大陸出台「31條惠台措施」，近日上海市出台「55條恵台措施」，如春風拂面，開放力度大、覆蓋範圍廣、涉及部門多，前所未有。這些措施有利於擴大和深化兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞親情和福祉，台灣社會反響積極，很多台灣青年才俊對赴大陸發展躍躍欲試。他還對上海惠台措施中明確責任部門的做法「點讚」，期待更多台灣青年赴大陸發展，實現人生理想。

報導表示，在徵才博覽會上面試和交流的場面熱烈，很多攤位負責面試的資深員工本身就是已前往大陸發展的台灣青年，此次回台參加博覽會既是面試新人，也是交流經驗。

上海華納酒店集團企劃經理張家豪負責第二輪面試。他認為，赴大陸工作能帶來更開闊的世界觀，台灣求職者一般具有熱忱的服務意識，如能和大陸業者應對更大規模市場競爭的經驗結合起來，將會更具有發展性。

王力咖啡企劃專員柯倢伃兩年多前通過大學生實習項目赴上海發展。她認為，在上海工作每天都要學很多，競爭激烈的環境讓人成長很快，這也是吸引求職者的一大因素。據了解，她們的展位全天接待了近200位求職者，其中八成是剛畢業的學生。

在大陸求學多年的郭松傑去年畢業，2日特地從上海趕回台北參加這場招聘會。他隨身攜帶了多種在大陸取得的行業資質證書，希望能在上海找到金融業相關工作。他說，如果找不到合適的工作，也將留在上海繼續深造。

參加招聘會的歐先生剛工作一年多，他說自己也考慮去大陸其他一線城市從事行銷，而且求職目標不局限於台資企業，主要看公司的發展前景。

(中時電子報)

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