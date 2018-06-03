《全球星期人物》誘人犯罪 日本童顏巨乳偶像長澤茉里奈

誘人犯罪、日本美女寫真偶像長澤茉里奈。（圖/Marina Nagasawa Instagram）

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中時電子報

隨著科技與化妝術快速發展，照片經常已是「照騙」、與本人的形象有時很難核對。但卻有一種人，不需要依賴以上的技術，自身的條件就能騙倒眾人的眼睛。一名從歌唱組合出道的日本藝人，就因為外貌年齡與實際年齡差異過大，逐漸在網路上打開知名度，更因為她腳好的身材，被媒體稱為「童顏巨乳」的偶像接班人，她就是長澤茉里奈！

出身日本埼玉縣、現年已22歲的長澤茉里奈，過去曾是偶像團體放課後公主（放課後プリンセス）前成員，但因違反規定、2014年一度被公司辭退；隔年才以候補身份返回，2016年底宣布再次退團，從去年5月開始單飛，目前是一名寫真偶像。

背著尤達大師出門的長澤茉里奈。（圖/長澤茉里奈 instagram）

長澤茉里奈家中有4姊妹，除她之外，上有一名姊姊和2名妹妹。身材姣好的她，在某次寫真拍攝時，穿上日本標誌的小學生制服，被攝影師發現不僅毫無違和感，更因此讓本就看似幼齡兒童的長澤茉里奈，從此在網路社群上爆紅，推特有23萬名追隨者、Instagram則有18.2萬名粉絲。

當大家羨慕她的「幼齒」外貌時，長澤茉里奈卻多次在節目和專訪上抱怨，她經常在晚間外出時，被警察要求出示證件；或是前往居酒屋等場所，也被店家要求證明年齡，讓她感覺相當困擾。從長澤茉里奈的社群相片中，發現她也是一名「星際大戰」（Star Wars）的小小粉絲，經常模仿星戰經典場景拍照，像是背著尤達大師（Master Joda）出門的畫面，萌翻一票粉絲。

(中時電子報)

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