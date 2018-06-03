獲頒金曲「最佳貢獻獎」 蘇芮謙虛這樣說

蘇芮接受《台灣名人堂》節目專訪。（圖片提供：台視）

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蘇芮縱橫歌壇50年，層唱紅《一樣的月光》、《酒矸倘賣無》等膾炙人口歌曲，日前公布第29屆金曲獎，她獲頒「特別貢獻獎」得主，在接受《台灣名人堂》專訪時，蘇芮謙虛的表示：「這個獎不是我個人的，是我們大家一起得了這個獎，那個年代優秀的音樂人、樂手、編曲，我只是代表團隊來領這個獎。」

蘇芮表示：「每次只要唱到『一樣的新店溪』這句歌詞，總讓我都特別感動，因為想到許多人離鄉背井工作，常常唱到我眼眶含淚。」出道至今蘇芮婉拒不少國內外節目邀約，她表示：「其實我很恐懼」，尤其是擔任歌唱評審「那是非常殘忍的事」，原來蘇芮擔心如果有參賽者表現很好但卻意外落選時，「我的心會痛，而且那天晚上我真的會睡不著！」

談到今年和自己共同獲得「特別貢獻獎」的郭宗韶，她表示：「郭老師以前是我的貝斯手，今年可以跟他一起領獎，我覺得非常榮幸！」，而蘇芮也表示一開始並不想提報「特別貢獻獎」，直到她想到「我應該要去代表那個年代，當時許多人為音樂的付出需要被看見，也希望透過這個獎跟年輕人分享與傳承」。歌唱事業一唱就是50年的蘇芮，一路走來始終如一，她謙虛的說：「我堅持的信念就是不爭也不追求名利，我只會跟自己比較，這個才是最重要的！」；而談到自己的兒子，蘇芮驕傲的說：「他是我最大的驕傲！」，她說：「我非常感激他、也很虧欠他，從小讓他當鑰匙兒童，真的要很謝謝我兒子從不給媽媽添麻煩。」

(中時 )

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