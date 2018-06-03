影》俄北方艦隊285週年！近80艘戰艦殺入北極

俄羅斯現役唯一的航空母艦庫茲涅佐夫號。(圖/俄國國防部)

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中時電子報

今年6月1日是俄羅斯海軍北方艦隊(Northern Fleet)成立285週年，這支俄羅斯海軍中實力最堅強的艦隊，包含了水面部隊、水下部隊、海軍陸戰隊、空軍和防空部隊聯合戰隊等。根據統計，俄羅斯北方艦隊至今年5月為止，已經裝備了37艘水面戰艦和41艘潛艦，同時俄羅斯海軍的唯一航艦「庫茲涅佐夫航空母艦」，也是在北方艦隊服役。

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根據《今日俄羅斯》(Russia Today)報導，俄羅斯國防部在推特上說，北方艦隊建立於1733年，擁有俄國最引人注目的軍事裝備，包括41艘潛艦、37艘水面戰艦和地面部隊，是一個「跨部門戰略部隊」。在它的週年紀念影片中，可以看到北方艦隊的各種軍演，包括潛艦發射巡弋和彈道飛彈，以及Tu-95戰略轟炸機的飛行訓練，還有士兵在水下的實彈演習。

一架俄羅斯Tu-95熊式轟炸機。(圖/俄羅斯空軍)

俄羅斯北方艦隊司令説，目前北方艦隊的潛艦經常處於北極冰層下，但並沒有透露具體的工作細節。只能說明北方艦隊會定期出現在北極地區，因此該艦隊擁有相當豐富的核潛艦和水面戰艦的航行北極經驗。是俄羅斯軍隊在北極一股重要的戰力。

(中時電子報)

文章來源：Arctic stronghold: Might of Russia’s Northern Fleet shown in anniversary video

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