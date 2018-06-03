對「川金會」抱持戒心　俄國加入朝鮮半島牌局

2018年06月03日 00:40 中時 王嘉源

美國之音中文網2日指出，當美朝峰會（川金會）緊鑼密鼓準備時，俄羅斯開始加入牌局。俄羅斯媒體討論何時將舉行普丁-金正恩峰會。一些分析評論認為，莫斯科不太願意看到川金會順利舉行，俄羅斯外長訪問平壤向北韓傳達的訊息與美國立場截然相反。俄羅斯同樣有評論擔心，美朝接觸將像過去的中美建交。

針對朝中社有關俄朝舉行峰會的報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫1日表示，普丁與金正恩峰會的形式和時間將透過外交渠道磋商，但他否認峰會地點將選在北京。

塔斯社說，克里姆林宮不排除今年底前普丁會晤金正恩的可能。但另一家官媒俄新社說，普丁可能在近期會晤金正恩。塔斯社駐東京記者幾天前在臉書上撰文說，6月9日在青島舉行「上合組織」峰會期間，有可能舉行習近平-普丁-金正恩三人峰會。但他強調，相關消息無法得到證實。

俄羅斯上議院聯邦委員會國際事務委員會副主席賈巴羅夫認為，金正恩可能參加9月11日到13日在遠東大城符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行的東方經濟論壇會議，到時將舉行普丁-金正恩峰會。賈巴羅夫說，金正恩從俄羅斯外長拉夫羅夫那裏得到了許多有意思的消息，金正恩會非常感興趣會晤普丁。

美國之音報導說，日本首相安倍晉三已經確定將參加9月份由俄羅斯主辦的東方經濟論壇會議。有報導說，大陸領導人習近平也可能訪問海參崴參加這次會議，俄方為此特別更改了今年的會議召開時間，東北亞地區的一場外交大戲很可能三個多月後在海參崴上演。

俄羅斯外長拉夫羅夫5月31日訪問了北韓。拉夫羅夫邀請了金正恩訪俄，他當著金正恩的面說，俄方會很高興看到金正恩來俄羅斯。

拉夫羅夫說，俄羅斯歡迎朝鮮半島南北雙方，以及北韓與美國的接觸，不應使對話中斷。但盡管如此，俄羅斯外交部副新聞發言人科仁強調，俄方呼籲美國和北韓不應彼此向對方故意提出無法完成的要求。他還表示，美國呼籲莫斯科與華盛頓在朝鮮半島問題上應彼此配合，而不要給美國的工作製造障礙，類似的說法讓俄羅斯感到莫名其妙。

據美國之音報導，俄羅斯時事評論人士馮-艾格爾特在一篇文章中說，正當朝鮮半島去核化進入關鍵時刻時，俄羅斯開始加入牌局。他說，克里姆林宮的策略是，最大程度地給美朝峰會的準備工作製造麻煩，最好是完全打亂川普的計劃。

官媒俄新社報導說，拉夫羅夫這次向北韓人提供了如何與美國打交道的建議。馮-艾格爾特認為，拉夫羅夫向金正恩轉達的訊息是，在美國不主動提出取消對北韓的制裁前，北韓決不能單方面地主動開始去核化，這與華盛頓的立場完全相反。

馮-艾格爾特認為，普丁政權自己非常害怕垮台，同樣也不希望看到北韓的獨裁政權崩潰。克里姆林宮的邏輯是，在全球的任何國際事務上給美國製造麻煩，那樣會使俄羅斯與美國交手時的籌碼增多，更使美國無法顧及俄羅斯。

這位俄羅斯知名記者說，克里姆林宮可能建議金正恩與美國周旋拖延，然後莫斯科與北京可能聯手準備一攬子方案。他認為，在這場博弈中，北京會像往常那樣躲在暗處，而俄羅斯並不在乎在明處同美國抗衡，在對抗川普總統在朝鮮半島的政策時，俄羅斯現在試圖提出自身的倡議掌握主動權。

金正恩會晤拉夫羅夫時，稱讚普丁敢挑戰對抗美國霸權。俄羅斯獨立報說，拉夫羅夫這次訪問平壤非常及時，讓俄羅斯能在朝鮮半島問題上占有一席之地。

但美國之音指出，俄羅斯的東亞問題學者馬斯洛夫卻認為，美國和北韓的接觸非常像上個世紀70年代時的中美走近，當時美國總統尼克森訪陸，奠定後來中美聯手對抗蘇聯的格局。

其他一些俄羅斯國際問題分析人士認為，一方面俄羅斯希望朝鮮半島局勢緩和，那將有助於俄羅斯在朝鮮半島推動大型經濟能源項目，擴大俄羅斯在當地的影響力；另一方面，俄羅斯也希望利用北韓金家政權給美國製造麻煩，借此更突出俄羅斯扮演的角色，因此，莫斯科不希望平壤與華盛頓走得太近。

據美國之音報導，俄羅斯東北亞問題學者阿斯莫羅夫說，連接朝鮮半島南北雙方的鐵路網未來能同俄羅斯的西伯利亞鐵路大動脈接軌。俄羅斯在朝鮮半島打算推動的另一項目是興建從北到南的天然氣管道，天然氣管道能為俄羅斯的天然氣出口提供新的機會，但所有這些都離不開朝鮮半島局勢緩和。

阿斯莫羅夫：「為了能順利，不出現任何問題地鋪設從北韓到韓國的天然氣管道，為此需要在5到10年的時間裏，朝鮮半島的局勢不能緊張，南北方之間的關係也不應該出現問題。」

北韓已決定派代表團參加6月4日在莫斯科召開的有關國會議題的一場國際會議。拉夫羅夫訪問平壤期間還表示，北韓方面特別期待俄羅斯上議院聯邦委員會主席馬特維延科的訪問。馬特維延科幾天前表示，她計劃同時訪問朝鮮半島的南北雙方。俄羅斯與北韓還決定將擴大經貿合作，並在今年下半年舉行更多活動紀念兩國建交70周年。

當俄羅斯在北韓問題上開始積極活動之際，俄羅斯與大陸繼續互動。俄羅斯駐美國大使館6月1日說，大陸駐美大使崔天凱與俄羅斯駐美大使安東諾夫舉行了非正式會晤，崔天凱設宴招待了安東諾夫一行。

(中時 )