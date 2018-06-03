胡幼偉：一個管中閔 毀了整個民進黨！

2018年06月03日 00:56 中時電子報 黃麗蓉

「拔管」爭議，據最新民調顯示，52%民眾認為政治阻礙了大學自治。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書直言，「拔管」讓民進黨陷在自己挖的大坑裡，拖愈久，傷害也會更大，到了2020年的總統與立委選舉，對民進黨還會是超具殺傷力的話題。只能說，「一個管中閔，毀了整個民進黨！」

胡幼偉酸說，拔管案真的是當代的一大奇案，也是民進黨自己永遠解不開的一個死結，或者可以說是民進黨自己挖個大坑，想把管中閔活埋，挖著挖著，最後坑挖好了，卻發現坑太大太深，把自己埋在裡面跳不出來了！

胡幼偉指出，民進黨誰不好惹，去惹台大。台大會看得起教育部嗎？台大如果乖乖聽教育部的話，那台大人在社會上要怎麼混呢？台大人能做社會上最窩囊的一批人嗎？所以這已不是管中閔的問題，也不僅是大學自治的問題，而是台大人的面子問題。台大不聽話，教育部不管換誰當部長，敢對台大怎樣嗎？若直接派任校長，於法無據，也不合大學法第9條規定。不給台大預算？但又不能傷害台大學生受教權。於是民進黨搞出的僵局，變成自己永遠甩不掉的一坨屎，緊緊黏在自己臉上！

胡幼偉點出，除非教育部改變決定，讓管爺上任。但因拔管時話說得太死，想要髮夾彎都彎不過來了，硬要彎，民進黨就整個崩盤了，會變成台灣史上最大的笑話！更何況，如果髮夾彎，那深綠那批人會馬上倒過來強攻蔡英文總統，管爺沒事了，小英事情就大條了！所以沒救了！這事會一直無解。

胡幼偉直言，拔管不但害到今年民進黨的選情，時間拖愈久，傷害也會更大，到了2020年的總統與立委選舉，對民進黨還會是超有殺傷力的話題。只能說，一個管中閔，毀了整個民進黨！胡幼偉不禁說：「老管，你這輩子也算值了！」

網友則回應說：「我認為很快就會把水管接回去，胡教授千萬不要忘了民進黨整個設計，就是以選舉為考量而誕生的政黨，教育部長說拔掉就換掉，只要對民調不利的什麼事情，他們都幹得出來。」、「天佑Ｘ進黨。」、「真的很難看。」

(中時電子報)