掌櫃發起「舊鞋救命」活動，募集二手鞋包幫助非洲遠離沙蚤威脅

2018年06月03日 03:20 工商 張佩芬

每一份物資都是一份禮物！全台佈點最多智能櫃公司「掌櫃」首次攜手非營利組織「舊鞋救命國際基督關懷協會」，發起「舊鞋救命，掌櫃免運」活動，即日起至6月15日，民眾透過掌櫃智能櫃捐贈物資免運費，希望募集二手鞋，幫助非洲肯亞、烏干達人遠離沙蚤與寄生蟲的致命威脅。

從有意願想捐到最後捐出去的過程，是非常不方便的，目前所有的物資需求公益網站只提供物資資訊刊登，留個地址和電話讓民眾自己去聯絡；而使用掌櫃智能櫃只要將想捐贈的二手鞋、衣物、包包簡單清潔整理，並妥善包裝後，到鄰近掌櫃櫃點，輸入電話號碼，選擇格口大小，幾個簡單的步驟就可以輕鬆將物資直送伯利恆倉庫，大大降低了捐物資的不便性，讓捐贈程序更簡單。

「每個人都有能力讓這個世界變好一點。」舊鞋救命發起人楊右任說，對於台灣越來越多人投入舊鞋救命活動，感到很開心，未來他也將持續在非洲駐地服務，為孩子建設各項公共設施，改善當地孩子的生活。

掌櫃公關江欣潔表示，很榮幸能參與舊鞋救命的活動，首次我們以免運的方式一起響應公益，活動開跑後，愛心物資不斷湧入，三天內捐贈已超過千筆。希望透過這次活動，引發更多人的重視，掌櫃未來也會持續關懷弱勢，投入公益，集小愛為大愛，用最實際的行動讓愛不止息。

(工商 )