妙禪信徒貼文：謝師父幫忙保住15萬 沒被詐騙集團得逞

信徒貼文感謝妙禪幫忙擋掉電話詐騙。(圖/翻攝自佛教如來宗官網)

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中時電子報

有網友在PTT發文，指佛教如來宗妙禪師父除了幫人治病很厲害之外，幫信徒開智慧防詐騙也是高手。有信徒分享師父幫忙保住15萬現金的經過，感謝師父讓她免於受騙損失。

台北廖姓信徒在佛教如來宗網站貼心得見證文，指師父 不僅讓她的家庭、工作順遂圓滿，更讓她逃過了詐騙集團的詐財事件。信徒描述經過內容如下：

有一天，我接到自稱是我好友的來電，說她手機換了，以後就用新號碼和我連絡。因為聲音、暱稱都相同，我也不疑有他。隔天就接到詐騙來電，說要軋票子急需調款15萬元，隔天就會還款。因為之前偶爾會幫好友周轉，所以也覺得很正常。但正當我要拿取款條時，我看了辦公桌上　師父的法相一眼，突然念頭一轉，問她身分證字號，對方竟然罵我不相信她。我再問她住在哪裡？她更生氣，說要來找我。我說好啊，等您來公司找我，我會把錢準備好。結果對方又叫我先轉帳，因為有急用，下午會再來公司找我。此時我沉默了，因為我知道事情不對勁。對方惱羞成怒，說她找別人算了，我說好，就把電話掛了。隨即我打好友的舊手機號碼卻許久未接，正擔心是否因此失去一位知心好友時，好友回電了。先前那些全是詐騙手段，好友的同事已有多人受騙。真的好感恩師父！讓她免於受騙損失。

PTT網友貼文回應，妙禪師父真正的身分是正義使者阿!!!有多少詐騙案都被他擋下來了；這算是同業競爭，本日最好笑；有網友說：「正當我要拿取款條時，我看了辦公桌上師父的法相一眼…然後就想到詐騙集團 (這是淺意識把師傅當成??)；也有網友問：那這15萬還不捐給師父來感恩？會不會？懂不懂啊！

(中時電子報)

文章來源：PTT

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