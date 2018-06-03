何時有機會放颱風假？ 氣象局這麼說

第4號颱風預估今生成 南部、東半部下周防大雨(圖/高德順)

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中時電子報

根據中央氣象局資料，位於南沙群島海面的熱帶擾動昨形成熱帶性低氣壓，最快今天下午可能增強為今年第4號颱風，未來朝海南島方向移動，對台灣無直接影響，不過後天起會引進南方水氣，南部及東半部降雨機率增高。菲律賓東南方還有另一低氣壓，是否增強為颱風仍在續觀察中。

今天微弱鋒面仍在臺灣附近，迎風面的東半部、基隆北海岸、北部山區一整天有不定時降雨，但雨勢不至於太大，反倒要注意午後山區熱對流造成的降雨，有時候會來的較為急促，提醒下午到傍晚若要前往山區及近山區活動記得攜帶雨具備用；氣溫方面，北部、東北部高溫較今日再稍回升，可來到３０、３１度左右，花東高溫也在３０度出頭，中南部仍是悶熱、紫外線指數高的天氣型態，高溫在３２度至３５度間，提醒中南部地區的民眾外出活動記得防曬並多補充水分。

氣象局預報員顏增璽說，目前位於南沙群島的熱帶低氣壓最快今天下午增強為今年第四號颱風，未來將朝海南島前進，對台灣無直接影響，僅外圍水氣可能為台灣南部帶來降雨，且雨量不太會大。

至於現位於菲律賓東南方的熱帶擾動，顏增璽說，最快這一、二天變成熱帶低氣壓，之後是否增強為颱風，還要觀察，若要影響到台灣估要到周六。

顏增璽表示，今天到周五前的天氣型態都是午後雷陣雨，部分地區會有較大雨勢發生，全台高溫都會回升到33到35℃

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今因擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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