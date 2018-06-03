無辜枉死！惡煞尋仇攔錯人 潮州海陸何姓士兵遭誤殺喪命

海陸士兵遭攔車槍殺，遭多輛車包夾畫面曝光。(中天提供)

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中時電子報
無辜枉死！兩派人馬嗆輸贏，行兇時誤殺陸戰隊士兵。(中天提供)
海軍陸戰隊志願役何姓士兵，遭到其他車輛攔車後槍殺。(中天提供)
當時惡煞犯案用具。(中天提供)

海軍左營軍區陸戰隊何姓士兵2日清晨開車準備回營區時，遭約多輛車包抄攔截，車子被砸人也遭槍擊，送醫不治。案發起因為兩派人馬逞兇所致，不幸身亡的何姓士兵竟是遭誤認而枉死。

不只海陸士兵 潮州同晚同條路 另有圍砸賓士車

屏東潮州2日凌晨1點和3點接連發生重大刑案，各造成一人死亡，警方漏夜追查後，確認為連續相關聯案件，起因為主嫌鄞姓和王姓兩人為嗆輸贏雙方陣營烙人逞兇所導致，不幸被槍擊的何姓士兵竟是遭誤認而枉死，開槍的洪姓嫌犯仍在追緝中。

警方調查，鄞姓男子因為不滿李性女友欲分手，將其毆傷並強拍裸照，許女得知後到臉書指責鄞男，反遭回嗆「破麻」，引起許女的王姓男友不滿，留言對嗆輸贏，雙方人馬才會在隔天(2日)凌晨1點相約潮州鎮延平路中油加油站談判。

警方表示，王姓男子邀約黃、陳、鄭、林等5人駕駛賓士牌、白色自小客車到場，立即遭鄞姓男子等多人分別駕駛3部汽車及6部機車分持棍棒圍毆，造成陳、鄭兩人輕傷，黃男則於晚間7點許傷重經醫院宣告不治死亡。

警方指出，案發後王男不滿遭鄞男率眾毆打，凌晨3點又約同一條路相隔300公尺的亞伯加油站談判，王男率林姓男子等10餘人分別駕駛多部自小客車到達現場後，海軍陸戰隊何姓士兵開車經過時，被誤認為就是目標鄞男駕駛的車輛。

警方說，王男等人將駕駛現代牌、藍色自小客車的何姓士兵攔車後直接開槍射擊，現場同夥多人分持鋼珠槍枝、棍棒攻擊被害人車輛，何姓被害人遭射擊1發子彈，從背後穿過肺臟，子彈留在體內重傷不治。

全案經專案小組漏夜將兩案涉案主要犯嫌21人拘捕到案，其中王男和林男犯案後在高雄自知法網難逃，前往南部犯罪打擊中心投案，開槍的洪姓犯嫌尚未到案，警方全力追緝中。

(中時電子報)

屏東潮州1天2逞凶案 縣長潘孟安…

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