6月3日三報頭版要聞

2018年06月03日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

無法無天！海軍陸戰隊士兵何勝文2日凌晨3時許準備返回營區，在屏東潮州加完油，出加油站時遭12輛車包抄，10多人拿球棒砸車、開槍，子彈從背部射入傷及肺臟，送醫急救不治。案發後警方成立專案小組，陸續帶回7名涉案人偵訊，其中大部分只有18歲左右，另有6人自己到案，開槍主嫌則尚在追查中。12輛包抄車輛，已排除1輛涉案。

隨著愈來愈多台生、台青登陸念書、就業，兩岸的制度和人才競爭進入白熱化階段。大陸涉台學者李振廣表示，大陸憑藉自己的方式，在社會、經濟、軍事、文化等領域發展取得成就，為舉世所公認。學者劉國深說，要說服對方「自己的制度比較好」很困難，最好的做法就是彼此尊重。

近年來不少國內明星高中畢業生，選擇到大陸求學，國內高中校長日前透露，為學生撰寫大陸大學推薦信，卻受到部會關切調查，桃園市立武陵校長林清波說，當「西進」求學已成為學子生涯規畫的選擇，官方與社會皆應尊重學生的決定，勿從民粹與意識形態的角度來看待。

◎工商時報

國際經濟、政治情勢紛擾，外資5月賣超台股281億元，惟攤開外資買賣個股資訊，外資調節的同時，5月也持續轉進具題材個股如群創等15檔，卡位下半年電子股等族群的回升行情。

為解決美中貿易紛爭問題，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）已於昨（2）日淩晨提前抵達北京，並於當日下午率團抵達北京釣魚台國賓館，美中雙方隨後進行了小範圍高級別磋商，今日將舉行正式磋商。

瑞銀集團（UBS）調高蘋果目標價，加上果粉引頸期盼的全球開發者大會（WWDC）將於周一（4日）登場，上周五蘋果股價受此利多激勵大漲，當天美股即在蘋果等科技股領漲下，三大指數齊步收紅。

◎旺報

隨著愈來愈多台生、台青赴大陸念書、就業，兩岸的制度和人才競爭進入白熱化階段。大陸涉台學者李振廣表示，大陸憑藉自己的方式，在社會、經濟、軍事、文化等領域發展取得成就為舉世所公認。學者劉國深說，要說服對方「自己的制度比較好」很困難，最好的做法就是彼此尊重。

從外媒喊出「脫台者」開始，兩岸各界熱議「制度和人才」之爭，甚至連國台辦也呼應這樣的現象，顯示大陸經過改革開放幾十年，對其制度有相當的自信，在國家發展和提升民生經濟上，大陸制度也有一定的優越性。

為促進經濟發展，大陸近年推出不少「良制」廣納人才，並協助青年發展。台籍大陸律師、北京盈科（上海）律師事務所律師侯智騫認為，大陸提供符合資格的青年（包括台胞）申請人才公寓，教育制度注重「社會實踐」，對青年「畢業即就業」、落地生根有不少幫助。不過就法務制度看，台籍大陸律師執業範圍，雖與陸籍律師同樣具備當地律師資格，但開放程度仍有落差，未來應有逐步開放空間。

(中時電子報)