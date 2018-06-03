NBA》詹姆斯感嘆生涯重挫 JR鬆口烏龍

騎士隊詹姆斯。(美聯社)

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中時電子報

總冠軍賽G1吞敗，騎士隊詹姆斯(LeBron James)打擊很大，他在G2前夕對媒體說：「這是我職業生涯最痛苦的敗仗之一，賽後24小時對於希爾(George Hill)還有全體隊友都很痛苦，因為我們曾有取勝的機會。」

喬治希爾在終場前4.7秒罰丟了第2球，間接導致史密斯(JR Smith)的烏龍事件，他非常自責。希爾賽後至今夜不成眠，並且不斷重複觀看那記沒罰進的畫面。

就連一直嘴硬的史密斯也鬆口表示：「經過了24小時，我已經不確定到底發生了什麼事，我當時有可能說過我以為我們領先。」

詹姆斯首戰被勇士格林(Draymond Green)弄傷眼睛，導致下半場有些視力模糊。「我點了眼藥水，不過這是眼睛，要等他自己好，我沒辦法讓它加快復原。」即使他肌肉再怎麼強健，眼睛的傷也恐怕會持續到第2戰。

射手柯佛(Kyle Korver)賽後一直不敢看體育頻道，史密斯改看高球的老虎伍茲。詹姆斯則是心情逐漸回復，他說：「這是全新的一天，我醒來之後感到興奮，因為我們有讓下一戰更好的機會。」

詹姆斯知道失敗無法挽回，所以從一開始他就原諒了史密斯。有球迷打趣說：「想像一下史密斯如果在布萊恩(Kobe Bryant)的湖人隊犯下一樣的錯誤，結果會怎樣？布萊恩肯定會殺了他！」

(中時電子報)

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