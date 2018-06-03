小英成台灣民選總統中最差？網友回應一針見血

2018年06月03日 08:04 中時電子報 謝雅柔

近來幾份民調，都顯示蔡英文政府滿意度下降，讓蔡英文總統備受壓力。有網友問及，台灣的四任民選總統中，蔡英文是否是表現最差的。其中有名網友直言，蔡並不是做的差，而是「她無法管住下面的人」。

繼日前高雄市區有店家懸掛「民進黨不好、經濟不會好」布條，高雄大樹又出現農民懸掛「民進黨不倒，農民不會好」布條，表達對民進黨執政的不滿。向來被認為是綠營鐵票倉的高雄接連出現批評民進黨的海報，讓外界關注這樣的情勢將對未來選舉造成多大影響。

有網友在PTT問及「蔡算是台灣民選總統中最差的一位？」該網友表示，現在的氛圍一直讓他想到馬最後兩年，國民黨荒腔走板，而馬還活在自己的世界，「民進黨如今也是惹人厭，蔡好像後知後覺，令人震驚的是民進黨才執政兩年就大逆風」。該網友說阿扁雖說外交走對抗，但內政方面尚可。馬在外交方面的成果值得嘉許。李在內政外交都走務實路線，也有守成。蔡現在好像是在台獨方面做不出成果，外交則是邦交國一個個被拔，內政方面勞基法修惡，能源問題又說不出個所以然。

對此，有網友則表示小英並不是做的差，而是無法管住下面的人。他說利益團體太多，無法整合，實質權力萎縮、能做事、管用的人不多，很多事情就無法處理。此外，該網友說鬥爭應該是政黨派系的DNA，「裡面的彼此算計，再加上裡面算計的跟國家大方向有衝突，根本來說，內鬼比外面的人還要恐怖，控制不好就會崩解。」該網友說小英在選舉、或是當選時就得要好好構思裡面權力分配跟如何控制這樣的賽局，尤其是實質權力如何掌握。「當走到跟柯批分手之時，無論如何實質權力絕對會萎縮，又在內憂外患之際，未來前景完全無法想像。」

(中時電子報)