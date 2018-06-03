傅達仁半世紀聚會 道別老友

2018年06月03日 08:29 中時 蕭雅玲

傅達仁（前排右二）與顧安生、盛竹如等人聚會。（圖片提供：顧安生）

85歲的資深媒體人傅達仁，5月底在全家人陪同下，二度前往瑞士「尊嚴」機構申請安樂死執行。外傳傅達仁抵達瑞士後，不小心跌倒骨折，傅達仁昨（2日）晚在臉書澄清，表示自己並沒有骨折。但他曾親口向媒體證實，自己擬在7日執行安樂死，至於執行地點則暫時保密。

傅達仁5月30日抵瑞士，他在臉書表示，因爸爸是二戰陣亡為國捐軀的將軍，原本打算在6月6日斷腸時執行安樂死，因爲當天是二戰諾曼底登陸勝利的這個日子，以安樂死結束自己的生命別具意義，但當天已有2個人向「尊嚴」機構提出安樂死執行的申請，只好選擇7日執行安樂死，結束自己的生命。

他在臉書透露，從去年11月2日首次到瑞士，都有正當理由改了執行安樂死的日子，他認為，既然上帝給他人權、選擇權，他就有權選擇和決定死的方式，「我花了終生積蓄300萬元，包括機票、全家旅費、死亡、收屍、骨灰等費用，上帝來了！另外一邊的死亡、痛苦、打滾無藥可治！」也說如果台灣能安樂死合法化，就不必出那300多萬了，客死他鄉！

盛竹如、顧安生與傅達仁3人從年輕時期就一起在主播台工作，盛竹如1日曾到顧安生家裡，還聊到他去瑞士的事情，他表示，與傅達仁平常很少聯絡，去年傅達仁出書舉辦生前追悼會，對於他選擇到瑞士執行安樂死，感到很難過，但他也說：「傅達仁個性就是不甘寂寞，怕人家忘了他，如果他真的選擇安樂死來結束自己生命，以他活得年齡，其實也夠了！」

顧安生得知傅達仁即將執行安樂死，感到相當難過！他透露，最後一次見到是在5月15日，因有朋友從美國回來，所以由他與盛竹如作東，約大家一起敘敘舊、吃飯。他表示那場聚會，6、70年代新聞界當紅主播都有出席，堪稱半世紀的聚會，「席間傅達仁氣色還不錯，完全看不出有異狀。」他認為：「每個人都會經歷過生老病死，但至少要讓病人可以走得有尊嚴！如果痛苦可以少一點，讓病人不要有痛苦、不要氣切、不要插管救急，對病人來說也是一種解脫。」

傅達仁在行前還約了康康、王彩樺、唐從聖等藝人吃飯。康康透露，主持傅達仁兒子結婚婚宴，婚宴後傅達仁一直想找機會請他們吃飯，感謝幫忙，「但也不好意思問他何時要吃飯，所以只能等他約我們。當天他帶全家來跟我們吃飯，只有透露『要去瑞士！』就沒說什麼」。康康說從報導看到他將執行安樂死，以旁人立場不方便說什麼。

唐從聖表示，看了新聞才知道傅達仁到瑞士的消息，感到相當驚訝，除了祝福傅達仁以外，他也透露，去年底傅達仁身體狀況不是很好，「當時瘦到皮包骨，感覺就像是非洲難民一樣，看到他的狀況也不好意思多說，但就是慘不忍睹。」但他也說，傅達仁去瑞士前有跟他吃了3小時的飯，飯局中傅達仁還有說有笑，席間傅達仁還要他們寫下關於體育的笑話，直說要傳承給他們。

(中時 )