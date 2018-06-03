工程師爆料台電偷壓電 長期下來將減少電器壽命

爆料網友對話框顯示台電有壓電行為．（sasha jiang臉書）

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中時電子報
爆料網友對話框顯示台電有壓電行為．（sasha jiang臉書）
爆料網友對話框顯示台電有壓電行為．（sasha jiang臉書）

台灣近期跳電事故頻傳，1日下午2點30分起台北信義區一連發生兩起跳電事故，影響約2800戶，多棟建築大停電，包括台北101及新光三越等也遭殃。台電說，起因是開關設備故障，引發2條饋線跳脫。臉書「雙重標準認證中心」轉網友爆料表示「台電工程師自爆台電已偷偷壓供電，大家自求多福！」截圖對話中顯示台電壓電，家裏110v的電若長期壓在105，可能將縮短電器壽命。網友諷刺，加速電器燒壞購買新電器也是拼經濟的一種方法嗎？

信義區跳電，是近月來雙北都會區第9次跳電。台電說，起因是開關設備故障，引發2條饋線跳脫。臉書「雙重標準認證中心」轉網友Sasha Jiang貼文表示 「台電工程師自爆台電已偷偷壓供電，大家自求多福！」對話框中顯示「ＸＸ在台電，他昨天跟我說，他主管跟他說，高層去開會說不敢講真話，民進黨施壓，他們高層為了保住位子每個都說謊。」、「三相市電降375、365等於家裡110的電搞不好降到105，如果長期操作在100會減少電器壽命，不過要看影響，台灣外銷的電器都設計在90-264可使用，有些廠商設計的方式可能是假定100去燒機，110燒機用在100長時間搞不好壽命縮短半年」。

對話中爆料者並繼續說「台灣為什麼有這麼無恥的政黨，昨天信義區101跳電，竟然出來說饋線老舊，Ｘ，信義區這邊的房子跟電網都是新的誒，騙誰啊！這邊重劃區連變電箱都超新的好不好！」

網友留言「加速電器損壞，讓大家花錢消費電器也是促進大家消費新電器～難道也是拼經濟嗎？」、「活該，信詐騙黨死好」、「怪不得，照明都變暗了。什麼鬼政府。」

(中時電子報)

文章來源：雙重標準認證中心

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