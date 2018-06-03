年輕人搶西進 學者楊開煌曝因民進黨犯了這錯誤

不少名校高中生畢業後打算直接赴陸就讀，形成一股風潮。(中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

大陸推出惠台31條後，願意赴陸讀大學的台灣高中畢業生明顯增加，其中不乏明星高中，建中和武陵高中校長日前就因為幫畢業生寫推薦信到大陸讀書，並發表有關台生赴陸求學的相關言論而受到政府有關單位「關切」，引發輿論譁然。銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌表示，民進黨執政，讓人民看到「三沒有」：沒有機會、沒有未來、沒有資源，年輕人當然都要西進。

楊開煌在接受中評社訪問時指出，數據顯示，今年高中畢業生赴陸報考人數是去年的4.5倍，多半是高標學生，大陸提供資源共享、資金共享，「去唸書等於賺錢」，學生繳一筆學費，大陸給學費之外更多資源，又能建立人脈與創業基金，雖然不保證可以創業成功，卻是值得。

楊開煌說，19大之後，大陸的兩岸政策，第一，主動促統，第二，群眾路線執行對台政策，31項惠台政策，可說是「未統一的統一政策」，把台灣當作一國兩制之下的一個地方，如何用心照顧台灣。而大陸跟國際聯繫的能力，是台灣最弱的一環，台灣抓的國際脈動，遠遠不如大陸的準，兩岸關係也是，大陸把兩岸關係放在國際關係與民族復興大局，當然也會影響亞洲及全世界，只是蔡英文看不懂這個道理。

楊開煌指出，蔡英文與馬英九執政最大差異，在於民進黨造成「官民分離」，尤其大陸祭出31項惠台政策，對於台灣比較焦慮與不安的人來說，彷彿及時雨，看到未來的可能性，這種執政挫敗以及孤立主義，讓民進黨利用控制或處罰方式阻擋人民西進，但經濟持續衰退，每個人都痛苦。原本兩岸兩會要互設辦事處，但因為民進黨杯葛，結果吃到苦頭。如果今天兩岸兩會已經互設辦事處，局面完全不一樣。

(中時電子報)

文章來源：中評網)楊開煌語中評：台灣三沒有　年輕人當然西進

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