因罵「破麻」惹禍！警方大翻案潮州2命案竟相關

屏東潮州一天兩命案，警方帶回21名涉案人問訊後，發現兩案竟是男女感情案錯殺。（潘建志翻攝）

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屏東潮州一天兩命案，警方帶回21名涉案人問訊後，取回相關凶器，發現兩案竟是男女感情案錯殺。（潘建志翻攝）

屏東潮州一日兩命案，警方信誓旦旦表示兩案無關，沒想到後來又改口翻案，兩案竟有關聯，死亡海陸士兵何勝文竟是被錯殺！鄞姓男子因為不滿李姓女友想要分手，雙方人馬在臉書互嗆後，2日相約至加油站談判，何男開車經過時被誤認為是鄞男所駕駛的車輛，遭到誤認槍殺身亡。

警方調查，第一起案子是因鄞姓嫌犯不滿李姓女友想要分手，日前將李女毆傷並強拍裸照，李女的友人知道後，1日到鄞臉書留言指責鄞男，鄞男反嗆李女是「破麻」等，引發雙方放話撂人2日凌晨1點在潮州延平路中油加油站拚輸贏。

王男邀約黃姓友人共5人駕駛賓士車到場，遭鄞男等3輛汽車6輛機車同夥分持棍棒圍毆，黃姓友人受到重傷，經送高雄醫學大學附設中和醫院急救，2日晚間7點因傷重經醫院宣告不治死亡，陳姓、鄭姓男子受輕傷。

第2起案件則因王男不滿己方的友人遭到鄞的人馬毆打，再次約對方同日凌晨3點在屏東縣潮州鎮延平路亞柏加油站談判，王男10多人分前往後看見海軍陸戰隊憲兵何勝文開車，竟誤認為是鄞男同款的車輛，直接上前包抄攔車後直接開槍射擊，子彈從背後穿過肺臟，送醫後宣告不治。

全案經警方專案小組2日陸續從潮州、高雄、恆春等地帶回21名涉案人，其中王姓、林姓嫌犯自知法網難逃，投案供出案情；被指控帶頭攔截何勝文所駕車輛者為林嫌，與涉嫌開槍的洪姓嫌犯2人均未到案，警方全力追緝中。

(中時 )

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