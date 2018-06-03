香蕉賤價果農苦 徐國勇：1元香蕉是餵豬的格外品

近來香蕉價格下跌，行政院發言人徐國勇（中）1日出席「107年水利節暨全國水利傑出貢獻獎」表揚典禮時受訪表示，農委會啟動去化格外品機制後，已拉抬今天香蕉批發價格，政府不允許中間商利用格外品價格去拉低優良水果的價格。（中央社）

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面對香蕉產量過剩，農民叫苦連天說產地一公斤賣不到新台幣一元，青農郭泰呈鼓勵農民種植好品種，採收時勿損及賣相，只要顧好品質，絕對有優於市場的保證收購價。（高市農業局提供）

南台灣香蕉價格大崩盤，原產地旗山香蕉最低殺到1公斤只賣1元，拿布袋裝滿80公斤香蕉才能換到一個80元的雞腿便當。果農心裡苦不堪言，但行政院政委兼發言人徐國勇1日表示，每斤1元的香蕉是「格外中的格外」，根本就是要拿去餵豬，本來就不該進入市場。

南台灣香蕉價格大崩盤，原產地旗山香蕉最低殺到1公斤只賣1元，旗山72歲老農邱和田表示，他種香蕉50多年，從沒看過這麼賤的價格，要怎麼過活？旗山蕉農卓文後表示，去年已經低到1公斤5、6元，沒想到今年更慘，農委會為何不處理？難道在台灣當農民就該死？

行政院長賴清德1日到台中參加水利署舉辦的水利節慶祝活動，針對南部地區「果賤傷農」的情況，行政院發言人徐國勇特別說明，他強調，農委會以較好價格收購「格外品」(指市場規格之外的農產品)，台北果菜市場的香蕉批發價1日從11.9元起跳，也呼籲中盤商不要拿格外品的價格去批評水果價格。

據中評社報導，徐國勇說，香蕉有很多等級，等級品或優良品，當然也有等級外的格外品，格外品如果進入市場會將優良等級的水果價錢拉低。徐國勇提到，大家可以到台北果菜市場了解批發價格，香蕉是從每斤11.9元起跳，我們外銷有500～600噸都是16元起跳，還有20元，這部分去格外品，不會擾亂市場價格。 於媒體報導有一公斤一元的香蕉，徐國勇表示，那個不只是格外品，而是「格外中的格外」，這根本就是拿去餵豬，所以政府用優於市價的價格收購，品質差本來就不應該進入市場。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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