NBA》名記爆料：騎士球員早就對JR很不滿

2018年06月03日 09:12 中時電子報 黃及人

在總冠軍賽G1鬧出大烏龍的騎士射手J.R.史密斯，儘管詹姆斯與其他隊友都表達繼續支持立場，《ESPN》資深記者溫荷斯特卻爆料一切只是假象，因為騎士球員早就不滿史密斯表現已久，尤其是2016夏天簽下大合約後。

「騎士本季早就對史密斯相當失望，他們認為自從2016年夏天續約之後，史密斯原本一些好習慣都消失了，」溫荷斯特說，「他一整年都迷迷糊糊，有時表現特別差，到了季後賽也搞消失，球隊內部早就不爽他很久了。」

至於G1爆發的烏龍事件，溫荷斯特完全不相信史密斯清楚當時雙方平手，「他很明顯以為當時騎士是領先的，當詹姆斯對他怒吼為何不出手，從他回答的嘴型來看，他真的以為騎士還處領先優勢，才會把球運出三分線外。」

有趣的是，史密斯能在2016年夏天簽下4年5700萬美元的大合約，都是詹姆斯在背後幫忙跟騎士高層施壓的結果，整個續約動作也拖到2016年10月才告完成，如今隨著史密斯鬧出這麼大的風波，不知道詹皇是否感到後悔。

從史密斯生涯數據來看，最近兩年表現下滑嚴重，2016-17年球季因為手指開刀，僅打41場平均拿下8.6分，本季場均得分更跌到8.3分，讓人感受到他領到大合約後的心態轉變，要知道他在2015-16年球季場均還有12.4分。

(中時電子報)