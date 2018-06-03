UFC拳手也擺烏龍！終結技自己KO自己

UFC拳手布魯克斯與托瑞斯對戰。(摘自UFC官方推特)

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中時電子報

NBA總冠軍首戰出現烏龍，而UFC也上演類似的鏡頭。拳手布魯克斯(Jarred Brooks)前日對戰有名的「矮子」托瑞斯(Jose Torres)，布魯克斯在第2回合試圖施展摔角手的終結技，卻不幸自爆而輸掉比賽。

當時布魯克斯抓住托瑞斯下身，直接將整個人抱起，托瑞斯也反制捉住布魯克斯後腰。布魯克斯可以用坐擊的方式著地重創對手，不過他最後以背部著地，類似WWE摔角「凱爾特十字」(一名White Noise)的動作。

結果落下角度不對，布魯克斯撞暈了腦袋，當場把自己KO了，托瑞斯還補上幾拳，裁判立刻終止比賽，由托瑞斯獲勝。

托瑞斯是另一個聯盟Titan FC的雛量級與蠅量級冠軍，這是他在UFC首度登台，結果因對手的失誤而獲勝，這場比賽也因為這個烏龍將被大家記住。有網友打趣說：「JR史密斯(擺烏龍的NBA球員)將會以他為傲。」

(中時電子報)

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