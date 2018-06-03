屏東潮州海陸士兵誤殺案 警方全力追緝開槍洪姓嫌犯

經專案小組漏夜調查，已將涉案主要犯嫌21人拘捕到案。(中天提供)

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中時電子報
經專案小組漏夜調查，已將涉案主要犯嫌21人拘捕到案。(中天提供)
海陸士兵當街遭槍殺喪命 屏東縣政府警察局出面說明

屏東潮州2日凌晨兩派人馬因感情糾紛相互尋仇，接連發生重大刑案，造成白色賓士車上的黃男死亡、另2人受傷，以及誤殺駕車回左營軍區路過的海軍陸戰隊何姓士兵。屏東警方於今(3)早上9點半將召開該起兇殺案的破案記者會。

無辜枉死！惡煞尋仇攔錯人 潮州海陸何姓士兵遭誤殺喪命

屏東警方證實，這兩岸有相關聯案，發起因為兩派人馬逞兇所致，不幸身亡的何姓士兵遭誤認而枉死。案發當時，凌晨3點在屏東縣潮州鎮延平路亞柏加油站談判，王男10多人分前往後看見海軍陸戰隊憲兵何勝文開車，竟誤認為是鄞男同款的車輛，直接上前包抄攔車後直接開槍射擊，子彈從背後穿過肺臟，送醫後宣告不治。

警方表示，經專案小組漏夜調查，已查獲犯案用的鋁棒與木棍，並將涉案主要犯嫌21人拘捕到案，另2嫌自行投案。至於由到案犯嫌指出開槍為還未到案的洪姓嫌犯，警方將全力追緝，並盡力維護潮州鎮的秩序安全。

警者指出，這21名犯嫌到案之後才知道自己殺錯人；這些犯嫌中，有5名未成年人，全部都未在學身分，皆無幫派背景，僅透過社群軟體號召，幫忙相挺，到現場也不知道要做什麼，更犯下如此重大刑案。

至於開槍的洪姓嫌犯，與在白色賓士車上的喪命的黃男是否認識，待警方進一步查證。

鄞姓男子因為不滿李性女友欲分手，將其毆傷並強拍裸照，雖然李女並未提告，警方還是到鄞男工作的瓦斯行將其依社維法偵辦。

(中時電子報)

因罵「破麻」惹禍！警方大翻案潮…

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