影》鏟人釀衝突 遊騎兵歐多爾不解：那是好滑壘

2018年06月03日 09:49 中時電子報 蔡銘仁

Here’s what got Andrelton Simmons hot:



Look at how far off the bag at second base Rougned Odor gets to clip Simmons. #Angels #Rangers pic.twitter.com/QWJNpQl5QU — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 2018年6月2日

天使和遊騎兵昨交手，比賽最後9上，歐多爾(Rougned Odor)疑似蓄意干擾守備的滑壘，引來遭鏟的天使游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)不滿，雙方起口角衝突，然而，歐多爾身為事主，卻不明白西蒙斯為何動怒，「我很意外他推我一把，我那是個好滑壘。」

昨役9上，0比6落後的遊騎兵，1出局後攻佔滿壘；結果古茲曼(Ronald Guzman)打出二壘滾地球，西蒙斯在二壘接球準備傳一壘策動雙殺，跑向二壘的歐多爾身體一橫，試圖干擾守備。西蒙斯仍把球傳到一壘，但在二壘附近，不爽的跟歐多爾吵起架來，雙方板凳清空。

「他推了我一把。」歐多爾坦言，不懂西蒙斯生氣的點，「當下只覺得『他在說什麼？我做了個不錯的滑壘』，那動作並不髒，我只是試著破壞雙殺，金斯勒(Ian Kinsler)不覺得有什麼，也跟我持同樣看法，那不過是比賽的一部分。」

西蒙斯只是聳聳肩表達認同，「對他而言是好的吧...我只想吃我的冰淇淋，晚上睡個好覺。」至於衝突時，他跟同出身委內瑞拉的歐多爾說了什麼？西蒙斯透露，他告訴歐多爾『你忘了替我跟你家人問好』，「他跟我說他沒忘，但我家人說沒這回事，他似乎有點不高興。」

2015年時國聯分區系列賽，大都會對上道奇，厄特利(Chase Utley)的鏟人滑壘，造成時任大都會游擊手塔哈達(Ruben Tejada)骨折，隨後聯盟就祭出罰則。按規定，跑者必須在碰觸壘包前滑壘，且滑壘後腳或手要碰到壘包，不得有蓄意干擾野手的動作。

這也是為何西蒙斯會有些不悅，不過遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)也替子弟兵護航，直言這次跑壘沒什麼不妥，「我沒看到任何會引起那些反應的動作，那時的情況是我們想認真打球，歐多爾想碰觸到壘包，不知道為何而焦慮。」

說起這樣「疑似鏟人」的滑壘，野手會有何感受，歐多爾應該比誰都清楚。2016年時，藍鳥對決遊騎兵，當時包提斯塔(Jose Bautista)的干擾性滑壘，引爆兩隊大打出手，當時遭鏟的事主，就是這回惹人不爽的歐多爾。

(中時電子報)