NBA》不算雙重標準？格林開心TT沒遭禁賽

卓雷蒙格林相當開心聽到崔斯坦湯普生沒被禁賽。(美聯社)

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中時電子報

2016年總冠軍賽G5曾遭禁賽的勇士前鋒卓雷蒙格林，如今聽到騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生確定不用禁賽，僅被罰款25000美元消息，格林不僅沒有怒批雙重標準，更開心TT不用禁賽，「我寧願聽到任何球員無須禁賽消息！」

「任何球員遭到禁賽，並不會讓我感到很舒服，過去的事情就過去了，沒有什麼好追究的，」常因火爆脾氣遭到聯盟禁賽的格林表示，「我從不希望任何人被禁賽，你知道的，因為那對我們全隊，或是對我個人來說都是沒意義的。」

格林的回應也算「大氣」，畢竟在今年總冠軍賽G1還剩2.6秒時，崔斯坦湯普生不僅故意肘擊李文斯頓，還把球直接砸到格林臉上，沒想到聯盟竟然不只宣布TT無須禁賽、只要罰款，更把他的二級惡性犯規降到一級惡性犯規。

聯盟如今的做法，難免造成外界雙重標準印象，畢竟在2016年總冠軍賽G4，倒在場上的格林，竟遭詹姆斯故意跨過，讓他不滿揮拳回擊，結果聯盟判罰格林G5禁賽，間接造成勇士從3比1領先，遭到騎士逆轉封王結局。

不過格林3日強調，「我或許曾被禁賽，但我從不在乎那些。我很開心聽到TT只被罰款、沒被禁賽，不過我們是來養家活口的，我也不想看到別人損失金錢，所以我不認為這是雙重標準，聯盟想怎麼判就怎麼判。」

(中時電子報)

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