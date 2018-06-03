吳音寧爭議不斷卻換不掉　柯P：民進黨會一直流血

北農總經理吳音寧。（資料照片，王英豪攝）

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中時

台北農產公司總經理吳音寧爭議不斷，外傳台北市長柯文哲曾於市府內部會議對幕僚表示，如果外界一直打吳音寧，他就可以搶到藍營選票，柯文哲今上午出席市長獎頒獎典禮前受訪表示，自己是在內部會議說，吳音寧問題不解決，民進黨會一直流血，而且北市府在北農董事席次僅5席，目前主導權在農委會，市府派任董事長只是晾在那邊。

北農總經理吳音寧風波持續延燒，先前曾有北農董事拋出有意與市府合作撤換吳音寧，對此，柯文哲受訪坦言，如果跟農會合作，怕人家添加罪名，說甚麼跟國民黨舊勢力、黑道合作，我們也是很無奈，只能要求市場處該督導督導，該管理管理，並派顧問進駐協助處理事情。

媒體追問，是否也覺得吳音寧是個問題，柯文哲表示，並不是說他道德品行有問題，而是農產公司高度複雜，牽涉到全國，坦白講那個位置不好做，各方勢力在角逐，對於一個沒有經驗的人，就等於誤闖叢林的小白兔。

至於北市府在北農沒有主導權，是否感到不滿？柯文哲無奈表示，沒辦法啊，政治講究實力原則，台灣也是法治國家，董事會股權有多少，董事可以派幾個，當然要合縱連橫也可以，問題是北市府無法跟農會系統合作，一旦合作會被批跟國民黨舊勢力、黑道合作，以前就發生過一次，等於投鼠忌器。

(中時 )

吳音寧的存在代表什麼？蔡正元6… 服務全方位！中市南區城隍里長林…

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