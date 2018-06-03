服務全方位！中市南區城隍里長林炳儀推動社區營造

2018年06月03日 10:28 中時 盧金足

台中市南區城隍里長林炳儀推動社區營造，擔任城隍廟導覽，讓更多人認識城隍廟的歷史文化。（林炳儀提供）

台中市南區城隍里長林炳儀以無黨籍參選，接任父親林金城老里長的棒子，已連任3屆里長，里內因為有一座城隍廟，以「城隍」為里名，還有繁榮的忠孝夜市，推動社區營造凝聚里民向心力，服務里民不分藍綠，向城隍爺善惡分明及庇護眾生的精神學習，連任3屆都是同額競選，仍然努力打拚，服務看得見。

林炳儀出身里長世家，父子檔擔任里長服務近30年，林炳儀表示，城隍里有城隍廟的城隍爺加持，民風純樸，有豐富的人文資源，還有地方美食聞名的忠孝夜市，當里長12年來，為了地方發展，關心里民建設需求，服務全方位，一直不敢鬆懈。

林炳儀強調，兢兢業業為里民服務，獲得地方父老的鼓勵，感謝環保志工與守望相助隊弟兄的服務，以及社區協會會友們的奉獻，他秉持初衷，城隍里建設有發展，力促市府在南區興建長春國民運動中心，里民受惠最有感，他會持續不懈為城隍里鄉親服務。

里民不會去看政黨顏色，看見的是里長熱誠服務的心！「城隍里」因里內有一座城隍廟得名，林炳儀也從投入社區營造中，讓更多人來認識城隍廟的歷史文化，與地方人文風情，擔任導覽介紹城隍里內的人事物與一草一木，全部都是他的生活日常，介紹城隍廟特色，及庶民美食的忠孝夜市，為城隍里帶來觀光商機。

台中市南區合作街的城隍廟供祀城隍爺，城隍廟創建於清光緒10年，1921年遷移現址，歷經數度整修仍香火鼎盛，民間信仰虔誠，每年農曆六月十五日則為城隍爺的祭典日，也是當地宗教盛事。

(中時 )