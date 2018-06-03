MLB》田中挨3轟沒差 洋基照拿四連勝

田中將大挨本季單場最多3轟，靠火力支援進帳本季第7勝。(美聯社)

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中時電子報

洋基今(3日)繼續和金鶯交手，儘管先發的田中將大挨3轟、失4分，不過完全沒關係，因為他有強力打線撐腰，靠著安杜哈(Miguel Andujar)及史坦頓(Giancarlo Stanton)開轟領軍，洋基全隊揮出13安、攻得8分，終場8比5力壓金鶯，斬獲四連勝，田中進帳本季第7勝。

此役田中開賽就落難，1下挨了亞當瓊斯(Adam Jones)的陽春炮，讓金鶯先馳得點。不過，2上安杜哈隨即從金鶯先發高斯曼(Kevin Gausman)手中轟2分炮，替田中討回公道；接著3上，史坦頓也補上一發2分炮。靠著這2發全壘打，洋基一口氣取得領先，未曾再落後過。

在那之後，金鶯的瑞克德(Joey Rickard)和馬恰多(Manny Machado)，也分別自田中手中開轟，但差別在金鶯3發全壘打，都是陽春炮，對洋基的傷害相當有限。田中投完5.1局退場，總計他被打8安、失4分，另有7K、1保送，單場挨3轟是本季最多。

打完前6局，洋基僅以2分領先，不過他們比賽後段「鐵牛陣」出動，鎖住領先優勢；8上再靠著安杜哈適時二壘打，添得2分，將領先擴大到4分。最後9下，負責關門的羅伯生(David Robertson)雖失1分，仍順利守住勝果；田中投得跌跌撞撞，還是拿到第7勝。

(中時電子報)

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