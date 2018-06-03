新聞分析》吳主席醒醒吧！全民調不能討好誰 喬人才是

友善列印
中時

國民黨新竹縣提名難產，黨中央竟然破例讓竹縣提名在沒有共識下可以不用全民調，讓喊了整年的黨內民主提名機制功虧一簣，瞬間變笑話。而黨主席吳敦義昨天更是替這個笑話又昇華到新層次，竟然脫口說出「全民調是去討好一個，把所有人統統拒絕」，此番顛倒邏輯之語簡直令人難以置信出自口口聲聲喊黨內民主化的黨主席口中。

國民黨之所以在中常會上通過107年直轄市縣市長候選人提名辦法，就是為了落實黨內民主，當協調不成的情況下一律採取全民調。過去國民黨在提名新北市、台中市、台北市、嘉義市以及高雄市都曾面臨過競爭，吳敦義也秉持這樣的原則走到今日，即便有些人選被外界質疑「不夠強」，他過去也以尊重黨機制為由，差點讓國民黨建立好這樣的制度基礎。

沒想到在最後一個縣長提名上功虧一簣，變成笑柄、鬧劇。既然要提名能勝選的人，那提名民調較高者，又有什麼疑問？吳敦義昨反而質疑採取民調會是「討好」某特定人，實在令人難以置信，靠民調提出的人選，原來沒有可信度？原來這樣的做法都是討好某特定人？

那麼周錫瑋多冤啊？江啟臣多冤啊？一個人同樣主打忠貞黨員牌，另一個也是地方派系牌，吳敦義這樣的說法，難道是說周江兩人不是因為民調輸而黯然下場，而是因為全民調機制討好某人，他們只是被拒絕了？竹縣能這樣搞，周江兩人能不能也跳出來主張自己是被不公平弄下的？

吳敦義昨晚竟以主席的高度，砲轟自己黨內民調領先的林為洲，意有所指的要大家去檢驗林為洲過去曾經是民進黨籍，不是忠於國民黨的人。此番言論令人髮指，原來國民黨完全無法接受有他黨加入經驗的黨員？那目前有多少人應該退黨？如果過去加入民進黨是禁忌，當初又為何讓林為洲入黨，又為何提名林為洲選立委？

吳敦義昨親上火線回答竹縣提名爭議，不僅展現其偏狹的想法、顛倒的邏輯，甚至令人懷疑吳主席腦筋是不是還真的清楚？奉勸吳主席醒醒吧，若不遵照堅持至今的黨內機制辦事，留下的後患將會無窮。全民調解決爭議不可能是為了討好誰，用喬的方式喬出一個人才是為了討好誰。

(中時 )

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