嘉惠農村子弟清水合作農場頒發獎學金

2018年06月03日 10:54 中時 陳世宗

清水合作農場雖是小而美的規模，但象徵意義大於實質的獲得。（陳世宗攝）

台中市清水合作農場3日上午頒發第七屆場員子女優秀暨清寒獎學金！清水合作農場場長鄭明峰說，該場雖然是小而美的規模，但象徵意義大於實質的獲得；鼓勵及嘉勉年輕學子、場員子女、孫子女之向學，追求完美的品格，將來貢獻社會、為國所用。

清水合作農場成立於民國36年成立，當時由很多承租耕作公有土地的農民同聲發起合組！源自日本統治時代1937年日本極欲開闢「新高港」現在台中港前身，於是透過「日本開發株式會社」徵收港區附近腹地，包括現在清水南社里、槺榔里、中社里、秀水里、武鹿里、臨江里及海濱里等。

1945年國民政府接收上述土地，以大台中州分治分產將之分配給台中縣政府、彰化縣政府、空軍及海軍等政府單位，當時總面積將近200甲。清水農場現在場員計有886位，場員代表有51位，理事9位，監事3位，場長及會計各一位。農場主管機關為台中市政府社會局，依循法規有人民團體法及合作社法。

農場依法向台中市政府登記，登記業務含有縣市有土地收回、標售、土地重劃及征收佃租等。現任理事主席顏朝雄，同時擔任南社里里長20多年及清水區公所調解委員；現職聘任員工場長鄭明峰、會計李雅萍。合作農場位於鰲峰路373號之2。

鄭明峰指出，該場財務並不寬裕，平時撙節支出；理事主席及全體理監事堅持辦理獎學金的頒發，嘉惠農村子弟勤奮向學。

(中時 )