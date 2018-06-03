電動車創新設計與實作競賽 13支隊伍競速刺激上路

2018年06月03日 10:54 中時 陳淑芬

「第一屆電動車創新設計與實作競賽」在東海大學舉行，各大學13支學生隊伍參賽。（陳淑芬攝）

「第一屆電動車創新設計與實作競賽」3日在東海大學開賽，「加油！加油！」來自各大學13支學生隊伍所設計的電動車上路競速，各參賽隊伍的支持者夾道加油，熱鬧滾滾。東大副校長詹家昌開幕致詞時表示，全球溫室效益及暖化，造成資源耗竭，節能減碳是未來趨勢，電動車耗源僅一般車輛的三分之一，呼籲與賽選手在賽後更要攜手合作研發，齊力為國家爭光。

活動在學生熱情有勁的舞蹈開幕，各參賽隊伍入場，賽車開進會場獲得熱烈掌聲，賽事採路跑計時，賽道長約1公里，沿途有超過90度下坡髮夾彎及400公尺持續上坡道，參賽車輛須使用低於1000KW的馬達參賽，各以空車及負載4個20公斤的沙包跑完全程。

詹家昌致詞表示，節能減碳是未來趨勢，電動車競賽不只是比較誰的設計好，更重要的是喚起社會節能減碳的重視，把節能減碳變成社會目標，促使學校朝向學用合一的方向努力，將課堂上的教學落實鏈結產業。

東大工學院院長楊怡寬則指出，參賽車輛都是各校學生的心血結晶，路跑賽更是設計理念的最佳檢驗，讓學生將理論與實際結合，並為國家的電動車產業儲備人才，為即將來的電動載具時代最準備。

「第一屆電動車創新設計與實作競賽」由東海大學工學院與台灣先進電動載具協會主辦，在東海大學第二校區烈日下熱情開賽，有成功大學、大葉大學、屏科大、東海大學、勤益科大、明道科大虎科大聯隊及台科大北科大聯隊等13支隊伍參賽，現場並展示獲得全國電動車競賽的創意設計獎及賽車冠亞軍的4輛作品。

(中時 )