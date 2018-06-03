停火協議沒用！以色列再出動戰機暴打 報復加薩火箭炮攻擊

2018年06月03日 10:57 中時電子報 蔡萱

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

再經過上周以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯在加薩走廊幾近開戰的衝突後，雙方好不容易透過協調決定停火，雙方在自2014年以來最嚴重衝突後，再次回歸短暫的平靜。沒想到就在這個周末雙方的戰火再被挑起，哈瑪斯先是向以色列發射至少4枚砲彈，以色列不甘示弱，以空襲哈瑪斯在加薩走的10個軍事目標做為回應。

以色列軍方2日表示，至少4枚砲彈從加薩走廊發射，朝以色列南部城市而來，其中包含2枚火箭炮，大部分砲火都遭以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統所攔截，其他砲彈則未擊中目標。接著以色列也表示空軍已經在3日清晨出動戰機，對哈瑪斯在加薩走朗的3個軍事基地中的10個目標進行空襲，其中包括但要製造廠以及彈藥倉庫。

雖然沒有加薩走廊的武裝組織出面承認此事，但以色列指責伊斯蘭組織哈瑪斯要為此負責，還稱這次的空襲不僅是對以色列遭到多枚砲彈的回應，也是對哈瑪斯在周末於加薩走廊進行恐怖活動的回應，當中包括在邊境埋手榴彈、企圖翻越安全圍欄、丟擲爆裂物以及試圖操控爆炸風箏及氣球在以色列引發火災。

This is the planting of a grenade near the Karni Crossing and the violent riots that’ve taken place so far along the Gaza Strip security fence throughout the day pic.twitter.com/sWrgPGN1NG — IDF (@IDFSpokesperson) June 1, 2018

這場衝突也是繼5天前實際控制加薩走廊的伊斯蘭組織哈瑪斯先是以70枚迫擊砲及火箭彈攻擊以色列，隨後以色列軍方徹夜攻擊哈瑪斯65個據點報復，釀成自2014年加薩戰爭以來最嚴重的衝突。

眼看以巴戰爭將再次上演，哈瑪斯在30日表示雙方經過中間人協調決定停火，只要以色列也維持停火狀態。以色列方面則是對停火協議沒有正面回應，僅稱無意讓衝突再升級。不過也的確自從30日後，加薩走廊暫時恢復了平靜，但沒想到的是戰火又在不到一周後快速被挑起。

以巴衝突上周陷入了自2014年以來最嚴重的危機，巴勒斯坦指控以色列自3月30日以來，已經在加薩走廊殺死121名手無寸鐵的抗議民眾，尤其是半個月前以色列與美國踩過了巴勒斯坦人民心中的紅線，將美國駐以色列使館遷至耶路撒冷，但因巴勒斯坦也認東耶路撒冷為首都，造成上千大批民眾因此在加薩走廊抗議，卻遭以色列大規模鎮壓，造成至少60死、2000多人傷，也是加薩走廊近年來最血腥的一天。

(中時電子報)