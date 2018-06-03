「2018永不放棄一騎來發財」環縣自行車 馬英九、林明溱領騎

2018年06月03日 11:26 中時 沈揮勝

選手頂晨曦出發。（沈揮勝攝）

沿途經過9鄉鎮。（沈揮勝攝）

來自台中市的蔣姓、田姓情侶，騎到一半暫歇喘口氣。他們說南投風景美、活動健康有意義。還請記者幫拍紀念照。（沈揮勝攝）

交通疏導情況不錯。（沈揮勝攝）

前三名頒獎。（南投縣政府提供）

南投縣「永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，今年步入第5個年頭，前總統馬英九、縣長林明溱3日清晨6點在竹山鎮紫南宮旁的消防署訓練中心，由副縣長陳正昇鳴槍與縣議員蔡宜助、曾振炎及南投縣體育會總幹事洪銘惠、臺灣自由車運動協會理事長彭劍勇共同領騎，3000騎士迎著晨曦挑戰9鄉鎮、99.9K環縣長騎。

活動前3名上午近9點揭曉，社寮金雞鐵馬車隊陳俊男以2小時28分44秒354掄元；FUJI-STEP TEAM謝嘉修2小時29分33秒809居次，其隊友謝政穎以2小時29分58秒713獲季軍。其餘選手陸續返回中。

出發前，馬英九致詞呼籲選手們應互助照應，以安全第一為原則，並建議可考慮每年辦2場次。林明溱表示，今年參與選手都是土地公庇佑抽選而來其中包括1名4歲的小朋友，相當引人矚目。

林明溱指出，近年國內自行車運動風氣鼎盛，南投縣已連續舉辦10多屆武嶺自行車挑戰賽或塔塔加自行車挑戰賽，兩場賽事皆屬於挑戰高山爬坡賽；為此縣府另與臺灣自由車運動協會及紫南宮合作，規畫路線不那麼陡的環縣99.9公里自行車活動。

再者，南投縣已連續3年舉辦國際自由車環台公路大賽南投站，日月潭環湖自行車道也被美國CNN旅遊網選為全球10大最美自行車道，吸引愛好單車選手到南投騎單車旅遊。

藉由活動帶動觀光產業提升，結合在地宗教與民俗文化特色，與紫南宮香火鼎盛連結，以「一騎『起』來發財-紫南宮環縣極限挑戰99.9K」為名，諧音「一起來發財」，象徵全體選手「有騎有保庇」，作為活動主要意義與精神。

主持鳴槍的陳正昇表示，活動路線自竹山鎮出發經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮全程99.9公里。

凡7小時內完成全程，大會頒給證書與精心設計「世界獨一無二」的活動路線特色鏤空完成獎牌；紫南宮提供土地公雞年發財錢母1枚，選手於完成騎乘後將錢母金幣鑲入鏤空獎牌，將獎牌圓心補滿，象徵圓圓滿滿。

今年參加人數總計3000人，其中男子2640人，女子360人，年齡最大77歲，年齡最小4歲。另有9國外籍選手參加，哥倫比亞1人、法國2人、英國3人、香港1人、印尼1人、愛爾蘭1人、日本3人、澳門1人、美國3人。

(中時 )