金牌舉重女將許淑淨 今宣布引退

金牌女將許淑淨引退。(國訓中心提供)

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中時電子報

台灣之光許淑淨3日上午在臉書貼文，表示因為多年來累積的運動傷害，宣布結束選手生涯。

「由於多年來累積的膝傷，加上去年世錦賽嚴重的傷害，至今我仍處於復健階段，無法投入完整的訓練；經過和教練、醫生、協會及各界長官的討論，淑淨決定退出本屆雅加達/巨港亞運會的培訓工作，並且結束選手生涯。」

許淑淨是2012年倫敦奧運、2016年里約奧運女子53公斤級舉重金牌，也是台灣史上唯一擁有兩面金牌的選手。她的戰績還包括2015世錦賽金牌、2014亞運金牌、2012亞錦賽金牌，是世界最厲害的女將之一。

在許多舉重名將因禁藥醜聞落馬時，許淑淨屹立不搖，遞補倫奧金牌，後來又帶傷摘下里奧金牌，每一面獎牌都是含金量十足。

她在引退宣言裡謙虛提到：「淑淨能在英國倫敦、韓國仁川、巴西里約等重大賽會，拿下許多重要成績，淑淨要感謝教練、協會、長官、贊助商及各界的栽培與支持，國家政策與各界資源的投入，這對我們小小的運動員來說，至關重要。」

雖然選手生涯結束，今年才27歲的許淑淨決定轉為教練，偕同恩師蔡溫義繼續在舉重界做出貢獻。

「因為國家支持，淑淨將留在國訓中心，投入訓練工作，協助蔡溫義教練等教練團共同提攜後進，學習做一個好教練，為國家培養更多的績優運動員。」

(中時電子報)

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