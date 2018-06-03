體驗區域古今變遷 國中生組考察團探樂生療養院

2018年06月03日 11:16 中時 曾百村

現今的丹鳳地區是「龜崙嶺古道」的起點，而在古道內甚至開通鐵道，但最終因效率太差而終止。（樂生療養院提供）

為培養學生熱愛鄉土及關懷弱勢的情懷，丹鳳高中國中部35名學生，日前前往樂生療養院體驗區域特色，師生一行人從龍安路一路考察周邊生活環境，同時進入樂生療養院舊院區，經過導覽員解說後，讓不曾進入樂生療養院的學生們，直言相當難忘。

其實大多數的人都不知道，新莊區丹鳳至桃園龜山一帶，曾經有過鐵道興建工程，早在清光緒17年（西元1891年）劉銘傳擔任巡撫時期，對台灣建設的規劃，以軍事為優先，同時推行多項基礎建設，而為了發展交通，當時開始興建龜崙嶺鐵道橋，穿過龜崙嶺古道，路線就是現今的台1甲線道路。

而龜崙嶺古道又稱龜崙嶺新道，是一條位於北台灣的古道，一般說法起點為新莊街，途經十八份莊，就是現在的新莊丹鳳地區，一直通往桃園中壢一帶，初估古道長度約30公里左右，但此路線最終因路線效率太差而廢止。

樂生療養院施玲娜院長表示，雖然迴龍地區早期少了鐵道，但如今也憑藉著捷運迴龍站的開通，人口也持續成長中，而初期為了照護痲瘋病人設置的樂生療養院，也逐漸轉型成為一家綜合型地區醫院，除了肩負基層醫療責任，更見證了整個迴龍地區古今變遷的歷史軌跡。

(中時 )