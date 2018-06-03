南部挺綠逆轉 台南過半資深民進黨員嗆：這票真的很難投下去

2018年06月03日 11:10 中時電子報 邱文秀

農產品價格下跌，高雄農民掛起「民進黨不倒、農民不會好」布條表達不滿。 (翻攝自中評網)

日前高雄市區有店家懸掛「民進黨不倒、經濟不會好」布條，沒想到，高雄大樹又出現農民懸掛「民進黨不倒，農民不會好」布條，南部挺綠票倉出現逆轉，總統蔡英文民調也創新低。參選民進黨台南市黨部主委的王敏行也表示，台南市大約有2萬6000名黨員，自主性黨員約有1成，且多半是資深黨員，但他到處拜訪黨員，卻有過半的人當面嗆「這一票真的很難投下去」！這代表了國民黨選情可能回溫。

南部一向是民進黨大票倉，據中評社報導，媒體民調，蔡英文民調創新低，南部挺綠出現逆轉。參選民進黨台南市黨部主委的王敏行接受中評社訪問表示，這代表了國民黨可能會回溫、青年與無黨的力量正在崛起，對民進黨年底市長選戰必然會有影響。

民進黨台南市黨部主委及全台黨代表、市代表三合一選舉訂5月27日投票，其中主委選舉，幾乎是市長初選的延長賽，新潮流地方大老黃先柱對決無鮮明派系色彩的王敏行。 台南市長黨內初選，王敏行力挺立委陳亭妃卻敗給新潮流大力支持的立委黃偉哲。

王敏行表示，民進黨不能因為個人派系的利益因素，而造成內部分裂。呼籲賴清德院長放手，讓基層選舉公平競爭。他並表示， 因為參選市黨部主委而跑遍基層，台南市大約有2萬6000名黨員，自主性黨員約有1成，且多半是資深黨員，他到處拜訪黨員，但有超過一半的人直嗆「這一票真的很難投下去！」部分選票可能流向前台聯立委許忠信。

行政院長賴清德2日中午和民進黨提名台南市長參選人黃偉哲與市議員參選人餐敘，則對台南年底選舉下達「市長當選，議員席次過半」的目的。

(中時電子報)