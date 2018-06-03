台高教將淪為第三世界國家水平？ 台大要政府重視

2018年06月03日 11:13 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

根據教育部最新統計，106學年度大專校院專任教師年紀大多集中在50-54歲，者也表示全體教師年紀裡超過50歲者比率高達5成4，年齡分布結構趨向老化。面對台灣高教教師逐漸「高齡化」，台大疾呼，政府若在不支持頂大，台灣高教恐淪為第三世界國家水平。

根據聯合報報導，台灣大專校院專任教師趨向高齡化，教育部分析主因是師資員額成長停滯，且目前原有教師年齡日漸增長，補進的年輕教師人數又有限。據統計數字顯示，90學年大專院校專任教師年紀大多集中在35-39歲，95學年度遞移40-44歲，100學年度在移到45-49歲，106學年續後移至50-54歲。

且因補進年輕教師人數有限，大專教師年齡層以中老年居多，106學年逾55歲占31.1%比10年前增加了15.7個百分點。50歲以上的更暴增23.6個百分點。助理教授年紀也越來越高，35歲以上的高達1萬2千多人，占整體助理教授9成5。以上這些數據也意味著，國內大學在未來10年、15年會出現退休潮。

身為台灣代表頂大「台灣大學」，代理校長郭大維就表示，台大與頂大在教授聘任上都非常嚴格，除了一定要有博士學位外，也必須要展現優異研究成果及潛能，很多領域候選人也必然經歷博士後研究，因此台大就任教職年齡大多超過37歲，因此年紀在50歲以上的教授自然超過50%。

另外，近年來教師高齡化這問題，也一直受到低新與年金改革影響更加嚴峻，多的領域薪資不到國外相當條件大學教職的五分之一，年改已造成未來台大65歲退休教授月退休金低於中小學55歲退休教師，這也意味著教授念博士學位與從事博士後研究的努力全都沒了。

郭更指出，年改已經重創頂大，造成台大在教授聘任上有非常大的困難，留才更加困難，特別是要留下資深優秀教授，變得更有挑戰。且高教深耕計畫經費大減，忽略了對於頂大學生訓練的思考。他也呼籲「希望國家在高教要有整體大戰略的想法」，若不重視未來台灣可能再也沒有任何一所一流大學，優秀人才外流，優秀教授留才困難，長期下來國家將不再有競爭力。

不過，教育部次長姚立德表示，國立大學受到少子化的衝擊較小，因此若有老師退休、離職後，補年輕老師的情況還算正常。私立大學對於聘新教師會「愈趨保守」，因為學生招得不多，若以現有教師就能滿足生師比，就不會聘那麼多新教師。

(中時電子報)