昆凌、迪麗熱巴成變臉指標 醫師來解密

2018年06月03日 11:15 中時 李承陽

邱浚彥表示整成名人臉也要看五官比例。（全球城市小姐選拔協會提供）

在台灣每年都有新的整型範本出現，整型醫師邱浚彥說，最近年輕人的整型範本開始出現「混血派」，幸福人妻昆凌就被許多年輕女生視為想變臉的目標，而大陸新崛起的戲劇女神迪麗熱巴也是熱門範本之一，也有年輕女孩希望自己能變成周子瑜，尤其她下巴的「美人溝」更是整型市場的大熱門。

邱浚彥強調鼻子承包了一個人百分之80的顏值，以及個人百分之90的氣質，但許多年輕人瘋狂追求一個「流行」的鼻子，卻忽略了自己的個人特質以及臉型與身材的比例，即使做出了一個跟迪麗熱巴一模一樣的鼻子，也不一定就能提升整體的顏值，但他不否認，鼻子對於一個人的形象非常重要，有些人只要小小調整型一下鼻子，就會有一個煥然一新的臉孔。

而最新的整型範本是昆凌，至於國際認証的亞洲第一美女周子瑜這幾年亦是年輕女性想變臉的目標之一，周子瑜除了精緻的五官之外，還有擁有「美人溝」，就是下巴有一個像是w的形狀，不少知名的俊男美女也都有這樣的特徵，擁有這種美人溝的人不多，在西方也只有二成，在亞洲更是微乎其微。

今年出任全球城市小姐選拔大賽「美容雕塑醫師」的邱浚彥說，美的標準其實是很主觀，讓人看起來有親切感，有個人特色就是美，「昆凌的眼睛，迪麗熱巴的鼻子加上周子瑜的下巴就一定美嗎？可能還不如一個甜美又溫柔的笑容！」

(中時 )