核四燃料沒拆運回還倒貼80億元 專家：台灣創世界首例

核四廠。（圖／資料照片，台電提供）

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中時電子報
/綜合報導

台灣近來頻傳跳電，被封存的核四該不該重啟，又再度成為話題。但迫在眼前的事實是，核四燃料棒按既定時程，將在7月分批運回美國。核四前廠長王伯輝表示，核四燃料棒未經拆封又退回，全世界未有如此案例，且燃料棒外送拆解費用高達80億元，網友批蔡政府敗家子，「「這種行徑簡直愚蠢到極點，愚不可及！」

蔡政府的能源政策推動2年，近來因為天氣炎熱，用電量屢創史上新高，在核四封存情況下，台電如何維持正常供電，已面臨最嚴峻的挑戰。4月時曾有逾5千人連署，要求蔡政府延緩將燃料棒運回美國，但政府並未作出回應。

聯合報報導，核四前廠長王伯輝指出，7月將分批運回美國「異地存放」的燃料棒，在完全沒拆封就運回，這是絕無僅有的世界首例，而台灣還得為此付出代價，因為核四燃料棒外送拆解費用高達80億元。

王伯輝解釋，核四燃料棒是初始燃料，濃度較高，平均可使用3年，我們花80億元買來的燃料棒，可以發2000億元的電，眼前的情況卻是，買了沒拆封又退回去，還要給人家80億，世界上沒有這種先例。

核能專家趙嘉崇表示，即使核燃料棒只使用5%，都可再提煉使用，可謂價值連城。他提到，5月10日美國剛通過核廢料相關法案，確定要再提煉核燃料棒，此可供台灣借鏡。

對此，網友怒批，「取之盡錙銖，用之若泥沙，罪有英德啊！」、「貽笑國際，80億就這樣丟到太平洋」、「這不叫寃大頭什麼叫冤大頭？」、「看看大陸沿海幾十座核電機組吧，台灣真的會被民粹害死」、「這種行徑簡直愚蠢到極點，愚不可及！」

(中時電子報)

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