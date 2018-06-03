花博新亮點 「花田囍事」貨櫃融合花卉與糕餅文化

花博豐原葫蘆墩園區新亮點 「花田囍事」，貨櫃融合花卉與糕餅文化！（陳世宗翻攝）

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「花田囍事」創意貨櫃，將打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種造型各異的機能貨櫃屋。（陳世宗翻攝）

台中花博豐原葫蘆墩展區第5區的基礎工程已完工，園區植栽進度近9成，其中備受矚目的「花田囍事」創意貨櫃，將打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種造型各異的機能貨櫃屋，外觀以百合花與文心蘭作為禮盒圖騰，近期將吊放至園區組立安裝，開幕後成為花博打卡新亮點。

水利局長周廷彰說，第五區服務設施創意貨櫃以「花田囍事」作為設計主軸，構想帶入豐原糕餅文化的繁榮意象，打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種辨識度高，但造型各異的機能貨櫃屋。

周廷彰指出，貨櫃屋以「禮盒3次方」為創意主題，「第一次方」以「禮盒」為主題，設計不同造型的禮盒；「第二次方」則取用豐原、后里最具特色的百合花與文心蘭作為禮盒圖騰；「第三次方」則搭配大地色彩計畫，豐富視覺感官。這些創意機能貨櫃於花博展期，將成為遊客約定聚集、等候、休憩點及打卡新亮點。

水利局強調，花博豐原葫蘆墩第5區基礎工程已進入完成階段，目前第5區策佈展核心主軸「遊藝花源」，將展域轉化為大地調色盤，邀民眾展開一場花園遊藝之旅。相關展品已在製作中，將展現充滿創意童趣的花博體驗。

(中時 )

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