昔人氣女星消失25年 現況曝光臉殘落魄住垃圾屋

2018年06月03日 11:29 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

金喬順家中清出4噸垃圾。(圖／翻攝自韓網)

近日南韓節目《求救信號Signal》拜訪一名頂著怪異妝容，常在住家附近速食店遊蕩的婦人，她每天都以全黑裝扮現身，被當地居民稱為「企鵝奶奶」，不過深入瞭解才發現，她其實是紅極一時的人氣演員金喬順(音譯)，但消失25年後，如今現狀風光不再，令人不勝唏噓。

金喬順是70年代人氣演員，有電影和戲劇作品，在當時可說是巨星等級，不過她在事業巔峰之際，嫁給日籍韓僑老公，後在日本生下一女，就完全消失演藝圈，也沒和圈內友人聯繫，如今25年過去，她不僅獨居，還把自己畫上詭異妝容，口紅塗超過嘴唇，就像電影角色「小丑」，更常在住家附近速食店遊蕩，對經過的人或客人開罵。

而工作人員到她家去採訪，發現約25坪大的房間堆滿垃圾，到處都是腐爛酸臭的食物和蟑螂屍體，環境相當髒亂，最後在清潔隊20多名人員協助下，花了48小時清出4噸垃圾，等同於中小企業公司兩到三個月的垃圾量。而金喬順也透露，20年前她身邊就有79位神明守護，能聽到神明說話。

對此，製作單位找來專業醫師分析，懷疑她有精神分裂，所以才會有妄想、幻聽、說話不清楚等症狀，不過她本人不願意治療，工作人員又聯繫不到她的家人，只好請過往認識的圈內友人出馬幫忙。而不少網友看到昔日巨星演員，現卻變成這樣，都感到相當心疼。

(中時電子報)