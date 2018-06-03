教育部長難產 洪孟楷替民進黨找到原因了!

兼任民進黨黨主席的蔡英文總統。(本報系資料照)

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中時電子報

教育部長吳茂昆日前請辭獲准，成為任期最短的教育部長，新教長人選遲未公布。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺表示，教長難產，因要找到民進黨的「四不一沒有」人選太難。

洪孟楷在臉書發文指出，教長難產主要原因是民進黨政府過去為了「卡管」所以設下取多離譜高門檻，如今外界也一定會用同樣標準檢視，想要符合「四不一沒有」條件來勝任教長，只怕有理想有抱負的專家學者都會避而遠之。洪說「四不一沒有」為不曾赴陸講課、不曾擔任獨董、不曾違法違規、不曾忤逆台灣價值，「最重要是要沒有羞恥」。

對於「不曾赴陸講課」，洪孟楷說過去蔡政府用放大鏡檢視管中閔合法申請赴陸交流，反連環爆出包括吳茂昆與內政部長葉俊榮與大陸交流更頻繁。「不曾擔任獨董」，洪說獨立董事的設立，本是為了保護民眾權益監督上市櫃公司，但在民進黨政府操作下變成與管理階層交相賊的「內鬼」，所以污名化管中閔。「不曾違法違規」，洪說接下來的新任教長人選最好是乖乖牌兼好人好事代表，不然過去醜陋是被挖出，要讓發言人還是政院院長來擦屁股都不是好事。有此價值，才有身價。「不曾忤逆台灣價值」，洪說這裡的台灣價值，不是民眾認定的價值，而是要符合蔡英文心中的台灣價值。

此外，洪孟楷說新教長要「沒有羞恥」，他說要沒有羞恥地達成上面交付的任務，不論是否讓台大失色、不論是否讓台灣教育蒙羞，總之上面交辦命令，就是要沒有羞恥地完成任務。

洪孟楷說只要符合上述「四不一沒有」的人選，都有可能是下一位教育部長候選人，「但蔡英文政府是否真的要跟全民作對？是否還是要不惜代價也要阻止合法的管中閔上任？一位教育部長閃辭事小，整個國家的教育陪葬才是罪大惡極」。

(中時電子報)

洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
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