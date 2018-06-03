影》賽揚強投不投球 代打敲安助國民奪勝

2018年06月03日 11:34 中時電子報 蔡銘仁

M-V-P! M-V-P! pic.twitter.com/lscrOQoMZD — Washington Nationals (@Nationals) 2018年6月3日

賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)在投手丘上威風八面，意外的是，他打擊原來也有一套，國民今(3日)對決勇士，兩隊鏖戰到延長14上，國民野手用盡，竟把投手薛爾瑟推上場代打，沒想到，他不僅敲出安打，還靠著隊友敲安，跑回球隊致勝分，助國民5比3奪勝。

雙方比賽前段你來我往，打完正規9局，以3比3戰成平手。打到延長14上，1出局後，原本輪到中繼投手米勒(Justin Miller)打擊，國民板凳野手已全數用盡，總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)當機立斷，把薛爾瑟推上火線。

投手上場代打，今年小熊曾這麼做過；他們在美國時間4月7日對釀酒人，曾把列斯特(Jon Lester)換上場做強迫取分。狀況不同的是，這回國民讓薛爾瑟上場，可是要他盡可能替球隊製造得分機會。事實上，薛爾瑟本季打擊並不差，賽前打擊率可是有2成86的水準。

結果薛爾瑟真的不負眾望，逮中勇士後援索可拉維奇(Miguel Socolovich)的滑球，揮出中間方向安打。因為無人可換，薛爾瑟敲安得繼續留在場上；接著2出局後，狄佛(Wilmer Difo)揮出三壘安打，薛爾瑟展現腳程，從一壘一路拔腿狂奔，替球隊跑回致勝分。

「他帶領我們前進，那是重要的時刻。」馬丁尼茲表示，一瞬之間，薛爾瑟自一壘跑到本壘，過程中他一直屏息以待，看著薛爾瑟奔馳在壘間，「我向他呼喊著『你可以跑的』，他也跟我說『我可以做到』。」

資料顯示，薛爾瑟一壘到本壘花了10.89秒，跑速每秒跑26.9英呎，在《Baseball Savant》數據中能排前244名，還比一大票野手還快。薛爾瑟這次安打跟跑壘，替國民帶回勝利，國民終場5比3贏球，戰績33勝24敗，與龍頭勇士間的勝差，只剩0.5場。

「對我來說，我自知沒辦法把球打出場外。」薛爾瑟自認，打擊大概停留在高中水準，「但你知道嗎？這已經足以把球打成安打了。」馬丁尼茲讚賞薛爾瑟，比賽時像個學生一樣，不斷能保持專注力，「他坐在一旁聽我們在溝通時，也不斷在解析狀況。」

(中時電子報)