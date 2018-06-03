網傳晚上洗衣最省錢？ 台電：沒做這步驟就無效

2018年06月03日 11:49 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

夏季到了大家又面臨「到底怎麼省電」的難題，在這萬物齊漲的年代，大家多少都想把自己的荷包顧好，最近就在LINE瘋傳一則省電密技，裡頭提到「最佳的洗衣服時間是在晚間10：30-6：00，對此台電表示「一般用戶應該要先申請智慧電錶與時間電價，才能確實減少電費。」

近日在LINE上流傳「謝謝台電弟兄提供電價資料 離峰時間洗衣服會省下不少電費」這篇省電密技真的有效嗎？對此台電則是回應，一般用戶如有申辦時間電價及安裝智慧電錶，把尖峰用電移轉至離峰使用，確實可減少電費。至於沒有申辦時間電價與安裝智慧電錶的一般用戶，即使夜間洗衣服，或於白天少開冷氣，由於依據兩個月抄表一次的用電度數累進計費，無法得知尖峰與離峰用電情形，也就無法減少電費。

而網路傳言提及的「週日全天只是半尖峰，電費比離峰貴」，台電澄清，用戶如申辦時間電價，依據費率，週日全天為離峰，與週一至週五晚間10時30分以後一樣，沒有所謂的週日電費比較貴。台電解釋，住商型簡易時間電價可分兩段式與三段式，兩段式於週一至週五間將一天分為尖峰與離峰，三段式則再區分出半尖峰。不論哪一種，週六與週日都屬於離峰。

至於電費計算時段，台電根據4月1日施行的新版夏月期間的電價說明如下：

一、以三段式時間電價

1.尖峰:每週一至週五上午10時至12時、下午1時至5時，電費每度6.2元。

2.半尖峰:每週一至週五上午7時30分至10時、中午12時至下午1時，與下午5時至晚間10時30分，電費每度4.07元。

3.離峰:每週一至週五凌晨0時至上午7時30分，以及晚間10時30分至晚間0時，以及週六與週日全天，電費每度1.8元。

二、兩段式時間電價

1.尖峰:每週一至週五上午7時30分至晚間10時30分，每度電4.44元。

2.離峰:每週一至週五尖峰以外時間，以及週六、週日全天，每度電1.8元。

最後，如果想要更加了解智慧電錶與時間電價的相關問題，都可撥打1911台電客服諮詢。

(中時電子報)